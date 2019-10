Traffico Roma del 21-10-2019 ore 18 | 00

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE.RALLENTATO, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. DIFFICOLTÀ PER CHI CERCA DI USCIRE DA, A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO, TRA PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, VERSO IL GRA. SI VIAGGIA IN CODA SULLA TANGENZIALE EST E SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, ANCHE IN QUESTO PER UN INCIDENTE CHE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL, DAL BIVIO DELLA A24 A VIA SALARIA. IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA DI BRAVETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LO STESSO MOTIVO, POSSIBILI DISAGI NEL RIONE MONTI, SU VIA DEL TEATRO MARCELLO, ALTEZZA VIA MONTANARA. UN TERZO INCIDENTE PROVOCA ...

