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Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10 | 30 SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI ...

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Traffico Roma del 21-10-2019 ore 10:30 (Di lunedì 21 ottobre 2019) SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E L’USCITA PER LA A24 Roma TERAMO, PROSEGUENDO CI SONO CODE PER Traffico DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI LA VIA PONTINA E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER Traffico ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma NAPOLI E LA VIA DEL MARE. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST. CI SONO FILE ANCHE IN USCITA DA Roma TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SUL PONTE CAVOUR. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA OSTIENSE CON FILE DAL RACCORDO SINO ALLA FERMATA METRO EUR MAGLIANA. SEMPRE PER INCIDENTE SI STA’ IN FILA SULLA VIA PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL RIONE MONTI CHIUSA VIA DEI CAPOCCI. SINO AL 30 ...
Fonte : romadailynews

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