Torino | in fiamme la Cavallerizza Reale patrimonio Unesco | il tetto crollato e i danni

Torino - in fiamme il tetto della cavallerizza reale - patrimonio dell'Unesco : Francesca Bernasconi Le fiamme devastano il terro. Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio "Si vedono fiamme alte dal tetto della cavallerizza". È questo quanto riferito da alcuni residenti di via Rossini, a Torino, che questa mattina intorno alle 7.30, hanno chiamato i vigili del fuoco. Un incendio, infatti, è scoppiato nell'edificio storico della cavallerizza reale. Da un paio d'ore, le squadre ...

Torino : incendio alla Cavallerizza Reale - fiamme sul tetto. Lo storico complesso è patrimonio Unesco : fiamme alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’Unesco. L’incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando il tetto. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Per ora non sembrano esserci feriti e si sta cercando di capire quale sia stata la causa scatenante. Da anni, lo stabile è occupato da collettivi. Si teme che il rogo possa estendersi al confinante auditorium ...

Auto in fiamme dopo scontro sulla Torino-Pinerolo : morti padre e figlia : Gabriele Laganà L’incidente questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo che è riuscita a salvare l’altra figlia Drammatico incidente stradale questa mattina sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Un uomo di 46 anni e sua figlia di 6 anni sono morti dopo che l’Auto sulla quale viaggiavano ha preso fuoco in seguito ad un tamponamento. La tragedia è avvenuta ...

