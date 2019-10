«The Mandalorian» | le prime recensioni sulla serie Disney+

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il lancio per il nuovo streamingè pronto, e con esso l'attesa per The, uno dei titoli di punta della programmazione, disponibile da subito dal 12 novembre. La primalive action dell'universo Star Wars, diretta da Jon Favreau e con protagonista Pedro Pascal, è stata mostrata in anteprima ai critici statunitensi e sembra aver fatto centro: tra lereazioni, tutti i commenti sono a dir poco entusiastici. Pochi mesi fa, su Entertainment Weekly era comparso una recensione particolarmente positiva e stuzzicante, soprattutto per i fan della vecchia scuola, cioè la prima trilogia: «È davvero impressionante - Thesembra un po' Una nuova speranza del 1977, un ritorno Western spaziale della trilogia originale». Adesso, altri critici hanno visto un footage (montaggio non definitivo) del pilot di The ...

cinespression : The Mandalorian: Carl Weathers e Jon Favreau fra i registi della seconda stagione - cartographer_SW : Jon Favreau, Dave Filoni Discuss 'The Mandalorian' - Asgard_Hydra : Svelate le date di pubblicazione di The Mandalorian? -