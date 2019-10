That’s Amore | il rapporto tra gli uomini e i loro animali domestici nel nuovo programma

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 21 ottobre 2019) That's- Rai3 Il mondo deglisarà protagonista delaccess prime time di Rai3. A partire da stasera alle 21.15, andrà infatti in onda sulla terza rete That’s, ilideato da Duccio Forzano incentrato sugli, da sempre considerati i migliori amici dell’uomo. 25 appuntamenti in cui si metterà in luce iltra glie gli amici a quattro zampe, dove non mancherà uno sguardo alla medicina veterinaria. In ogni puntata, un’equipe di appassionati veterinari racconterà ai telespettatori le storie di cani, di gatti, di conigli – ma anche di tartarughe o di pappagalli – spiegando che connessione si crea con iproprietari, questi ultimi capaci di provare sentimenti inaspettati di fronte agli eventuali malesseri degli animaletti di cui si prendono cura. In questa prospettiva, ...

