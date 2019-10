Terzo giorno di problemi Instagram il 21 ottobre | non si caricano le foto

Live Marketers World : Terzo giorno con Dario Vignali e i suoi ospiti : terzo ed ultimo giorno a Rimini per il Marketers World 2019. Oggi, domenica 20 ottobre, si chiude la seconda edizione dell’evento organizzato da Dario Vignali e Luca Ferrari, imprenditori digitali nonché soci di Marketers. La giornata di venerdì è stata dedicata a tutte quelle attività ludiche associabili ai Marketers, quali skateboard, simulatori di surf, ping pong e molto altro. Quasi duemila persone si sono ritrovate da tutta Italia per ...

Siria - il Terzo giorno dell’offensiva turca : le immagini dei bombardamenti al confine : L’offensiva turca nel Nord est della Siria entra nel terzo giorno: le immagini mostrano i bombardamenti da parte dell’esercito di Ankara al confine con la Siria, nella città di frontiera di Tal Abyad. L'articolo Siria, il terzo giorno dell’offensiva turca: le immagini dei bombardamenti al confine proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terzo giorno di "Fonte di pace" - aumentano i morti in Siria. Ucciso il primo soldato di Ankara : Terzo giorno dell’operazione turca “Fonte di Pace” nel nord-est della Siria. Mentre la diplomazia continua a incartarsi, tra le minacce incrociate di Ankara, Washington e le capitali europee, sul campo si contano le vittime, che subito diventano materia di propaganda. Il ministero della Difesa turco dà i “suoi” numeri: finora sarebbero stati “neutralizzati” 227 miliziani curdi. Lo stesso ministero ...

Terzo giorno di proteste in Iraq - nel Paese 18 morti : Non e' bastato il coprifuoco in vigore dalle prime ore del giorno a Baghdad per fermare le violente proteste sociali in corso da tre giorni nella capitale e che oggi hanno raggiunto le localita' meridionali, con un bilancio provvisorio di 18 vittime, mentre il 75% del Paese e' senza internet. Dalle prime ore del giorno agenti di polizia in assetto antisommossa hanno sparato colpi d'arma da fuoco in aria, e non solo, per disperdere decine di ...

Laver Cup – Il secondo giorno si apre nel segno del Team World : Isner piega Zverev al Terzo set : Il Team World vince il primo singolare della seconda giornata di Laver Cup: Isner batte Zverev al terzo set e regala punti importanti alla sua squadra Dopo la vittoria nel doppio, in coppia con Federer, Alexander Zverev torna in campo nella seconda giornata di Laver Cup, questa volta in singolare, ma raccogliendo un risultato diverso. Dopo aver vinto il primo set al tie-break (7-2) contro John Isner, il tedesco si è arreso alla rimonta del ...

Migranti : Mediterranea - ‘è il Terzo giorno che ci bloccano in mare’ : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) – ‘Qui Mare Jonio: è il terzo giorno che ci bloccano in mare. Siamo sempre più preoccupati per le condizioni psicologiche dei sopravvissuti, i ventotto uomini e le sei donne che sono rimasti a bordo con noi. Hanno già passato l’inferno: quanto possono reggere ancora, bloccati in mezzo al mare?’. Lo scrive questa mattina su Facebook Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni ...

