Tennis | Ranking ATP 21 Ottobre | Djokovic n 1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Novaksi conferma n.1 delATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non presente ai tornei di Basilea e di Vienna.dunque, per il momento, guida con 9545 punti, 320 in più di Nadal. A seguire lo svizzero Roger Federer, impegnato nel torneo di casa (Basilea), il russo Daniil Medvedev, l’austriaco Dominic Thiem (testa di serie n.1 a Vienna), il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori (out per infortunio), il russo Karen Khachanov e lo spagnolo Roberto Bautista ...

