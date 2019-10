Tennis | Matteo Berrettini e Fabio Fognini verso le ATP Finals La situazione di

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...

Tennis - Jannik Sinner fa un favore a Matteo Berrettini eliminando Monfils. La classifica del romano verso le ATP Finals : Jannik Sinner ha fatto un grande favore a Matteo Berrettini. Il trentino ha infatti sconfitto Gael Monfils agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa e ha impedito al francese di accumulare un numero importante di punti, il trionfo del 18enne taglia un po’ le gambe al transalpino nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e aiuta appunto Matteo Berrettini che è in piena lotta per qualificarsi agli atti conclusivi della ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini attualmente qualificato. Fabio Fognini spera ancora : ancora due settimane e si conosceranno gli otto giocatori che parteciperanno alle ATP Finals 2019 di Londra. Un traguardo che è ampiamente alla portata di Matteo Berrettini e che Fabio Fognini spera di raggiungere ancora. La possibilità di vedere due azzurri a Londra è remota, ma tutto è ancora possibile e sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy a dare la sentenza definitiva. Per le ATP Finals sono già sei i Tennisti qualificati (Nadal, Djokovic, ...

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis - Matteo Berrettini in vista della semifinale di Shanghai : “Sono contento del mio livello di gioco - voglio fare una grande partita” : Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Shanghai (Cina), sede del Masters 1000 di Tennis. L’azzurro ha ottenuto il pass per le semifinali sconfiggendo un rivale (n.5 del mondo) come l’austriaco Dominic Thiem, che nella scorsa settimana si era aggiudicato il torneo a Pechino, mettendo in mostra un gioco aggressivo e convincente. Tuttavia, ad aver impressionato tutti è la costanza messa in mostra dal romano. Pochi cali da ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

Tennis - Matteo Berrettini virtualmente qualificato alle ATP Finals. Tutte le possibili variazioni : La giornata d’oro del Tennis italiano si completa con il successo di Matteo Berrettini dopo quello di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). Non era mai successo che in un torneo di questo genere sul cemento due rappresentanti del Bel Paese riuscissero ad arrivare fino a questo punto. Dopo che il ligure ha sconfitto il russo Karen Khachanov, è stato il romano a prevalere nei confronti dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Una ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini è un rullo compressore! Sconfitto Bautista Agut e quarti conquistati : Matteo Berrettini come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina), sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per il classe ’96 nostrano, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con ...

Tennis - la classifica ATP di Matteo Berrettini dopo gli ottavi a Shanghai. Proiezioni - prospettive e situazione verso le Finals : dopo la vittoria odierna nel torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini si riporta al nono posto della Race to London che qualifica alle ATP Finals di fine stagione: l’azzurro scavalca il teutonico Alexander Zverev, in campo in questi minuti, il quale però ha occasione del controsorpasso in caso di successo (andrebbe davanti all’azzurro di 35 punti), mentre per Berrettini l’ottavo posto, ultimo utile per ottenere il ...