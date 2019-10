Tennis - ATP Basilea 2019 : con Federer - che ha festeggiato i 1500 match nel circuito maggiore - superano il 1° turno De Minaur - Struff e Laaksonen : Oltre al match di Roger Federer, vincitore nove volte e padrone di casa nel senso più letterale di questo torneo, che oggi ha festeggiato il suo 1500° match nel circuito maggiore, si sono disputati altri tre incontri di primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea. La cronaca del match di Roger Federer La sorpresa di giornata è stata l’eliminazione della testa di serie numero 8 del tabellone, il francese Benoit Paire, battuto in due set dallo ...

Tennis - la corsa verso le ATP Finals : la situazione nella Race. Federer avvicina il terzo posto di Medvedev - Berrettini sempre 8° : La corsa verso le ATP Finals 2019 è ormai entrata nella fase decisiva con ancora due settimane a disposizione per incamerare i punti necessari per volare alla O2 Arena di Londra. Solo i migliori otto Tennisti della stagione avranno la possibilità di giocare nel torneo dei “Grandi Maestri”, che a partire dal 2021 andrà in scena in Italia e più precisamente a Torino. Il Bel Paese però sogna ad occhi aperti di tornare ad essere ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente nella top-10 del ranking ATP. L’azzurro si avvicina alle ATP Finals! : Più forte del dolore alla caviglia e delle perplessità di un inizio poco confortante. Matteo Berrettini batte il britannico Kyle Edmund e incamera la prima vittoria nell’ATP di Vienna. Il romano vendica dunque la sconfitta dell’anno passato a Pechino ed accede al secondo turno del torneo austriaco, dimostrando ancora una volta una grande maturità. Battere Edmund, con le difficoltà nel trovare la giusta misura nei colpi e un problema ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini supera un problema alla caviglia e batte in rimonta Kyle Edmund al 1° turno : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Vienna Matteo Berrettini riesce a superare la paura di un possibile infortunio alla caviglia destra e ha la meglio alla distanza sul britannico Kyle Edmund col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il primo a fronteggiare palle break è Berrettini, due nel corso del quartto game: annulla la prima con un ace ma sulla seconda mette in rete un dritto. Sul 4-2 30-0 servizio Edmund, Matteo inciampa sulla caviglia ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno - vince Fucsovics in due set : Niente da fare per Lorenzo Sonego all’esordio nell’ATP 500 a Vienna (Austria) di Tennis. L’azzurro è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 46 minuti di gioco. Un match nel quale la resa al servizio dell’italiano non è stata eccellente, facilitando il compito in risposta al magiaro che ha così avuto accesso al prossimo round dove affronterà il vincente ...

Viaggi per sport. Tennis ATP 500 : Vienna - la capitale della musica : Il Tennis è da sempre uno degli sport più praticati e seguiti al Mondo. Le gesta atletiche dei grandi campioni, di questa disciplina, illuminano e deliziano le platee degli stadi, gremite all’inverosimile durante i tornei di maggior prestigio. Gli ATP 500 rientrano proprio in questo tipo di manifestazione e la città di Vienna (Austria) sarà teatro di uno di questi eventi dal 21 al 27 Ottobre. Tra i partecipanti ci sarà l’Azzurro Berrettini, a ...

Tennis - Ranking ATP (21 Ottobre) : Djokovic n.1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra - Sinner vicinissimo alla top-100 : Novak Djokovic si conferma n.1 del Ranking ATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non ...

Tennis - Matteo Berrettini e Fabio Fognini verso le ATP Finals. La situazione di classifica e su quali avversari fare la corsa : La corsa alle ATP Finals 2019 entra nella fase più calda possibile, con gli ultimi tre tornei della stagione nel circuito che conta: gli ATP 500 di Basilea e Vienna e il Masters 1000 di Parigi-Bercy. La bella notizia è che ci sono due italiani a poter sognare l’accesso alla manifestazione che dal 2009, e ancora per quest’anno e il 2020, si terrà a Londra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Per quanto riguarda il ventitreenne romano, ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andrey Rublev trionfa in casa - spazzato via Adrian Mannarino : Trionfo in casa nel torneo ATP 250 di Mosca per il visibilio del pubblico: sul cemento indoor russo Andrey Rublev, numero 6 del tabellone, spazza via in un’ora di gioco il transalpino Adrian Mannarino, testa di serie numero 7, con il nettissimo score di 6-4 6-0. Il primo set si apre subito bene per il padrone di casa, che trova il break a 15 e lo conferma agevolmente, portandosi sul 2-0 con il parziale iniziale di 8 punti a 2. Il francese ...

Tennis - ATP Stoccolma : primo titolo della carriera per Denis Shapovalov. Battuto in finale il serbo Krajinovic : La prima volta non si scorda mai. Denis Shapovalov conquista a Stoccolma il suo primo titolo ATP della carriera, dopo aver sconfitto in finale il serbo Filip Krajinovic in due set per 6-4 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti. Finalmente Shapovalov rompe il tabù e grazie a questo risultato rientra tra i primi trenta della classifica mondiale, mentre per Krajinovic è la terza sconfitta in altrettanti finali giocate. Nel primo set è decisivo ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andrey Rubev piega Marin Cilic e va in finale : La seconda semifinale del torneo ATP 250 di Mosca sorride al pubblico di casa: sul cemento indoor russo Andrey Rublev, numero 6 del tabellone, piega dopo un’ora e 31 minuti di battaglia il croato Marin Cilic, numero 3 del seeding, con lo score di 7-5 6-4 ed ora affronterà il transalpino Adrian Mannarino, testa di serie numero 7. Il primo set inizia all’insegna dell’equilibrio, rotto soltanto nell’ottavo gioco dal ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : prima finale per Shapovalov - ora sfida a Krajinovic : Denis Shapovalov rompe il tabù e conquista la sua prima finale della carriera nel torneo ATP di Stoccolma. Il canadese è riuscito a raggiungere l’ultimo atto del torneo svedese dopo aver sconfitto in semifinale il giapponese Yuichi Sugita con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Una partita che è rimasta in equilibrio solo nel primo set. Sugita può rimpiangere di essere andato avanti di un break sul 4-2, ma di ...