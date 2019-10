Tenere un diario alimentare come Lena Dunham | a cosa serve?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) A chi lo si consigliaParola chiave: precisione Se si pratica sportUnnon è per sempreMeglio evitarlo in questi due casiDopo aver sperimentato una drastica perdita di peso (a seguito di una relazione finita male, ma anche per problemi di endometriosi, patologia dagli effetti psicofisici spesso debilitant), l’autrice e attrice, 33 anni, ha raccontato in un’intervista a “Elle Uk” di avere iniziato a scrivere un, una traccia onesta di quel che si mangia Perché un? Mettere nero su bianco quello che si mangia ogni giorno aiuterebbe a manun peso sano e, soprattutto, atraccia delle proprie abitudini a tavola, sia nel bene che nel male. Pare che, per persone, alle prese con il famigerato “effetto yo-yo”, ossia fluttuazioni di peso anche importanti, ilsi ...

VentagliP : RT @Patrizia0758: #Andanza di S. Manguso @nneditore #ventaglidiparole Ho iniziato a tenere il diario 25 anni fa. Ora è di 800.000 parole… - Patrizia0758 : #Andanza di S. Manguso @nneditore #ventaglidiparole Ho iniziato a tenere il diario 25 anni fa. Ora è di 800.000… - diariodime1 : Sono qui per tenere un mini-diario segreto per ricordare sia i momenti belli che quelli brutti. -