Teatro San Carlo | arriva Franceschini | «Il futuro si crea sulla bellezza» Stretta di

Teatro San Carlo - arriva Franceschini e vede Lissner e Purchia. Stretta di mano tra De Luca e de Magistris : Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, oggi a Napoli, si è recato in vista al Teatro di San Carlo e ha avuto modo d'incontrare il neo soprintendente Stéphane Lissner, il...

Casting per una web serie di 8 puntate e per il Teatro San Carlo di Napoli : In questo periodo non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei Casting aperti per una nuova web serie dal titolo Comincio Lunedì e suddivisa in otto puntate. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli. Una web serie Sono aperte le selezioni per la realizzazione di una nuova web serie, prodotta da Lenus Media Entertainment e dal titolo Comincio ...

Lissner al San Carlo : «Teatro sano - sono qui per sentire l'orchestra». Incontro con de Magistris : «sono qui per sentire l'orchestra. È il primo passo. sono felice, ho sempre detto che il San Carlo è il più bel teatro del mondo. Avevo quattro...

Roma. Il medico dei sani in scena al Piccolo Teatro San Paolo : Uno studio sanitario è condiviso a giorni alterni da due medici: il dottor Omar Coni (Gabriele Marconi) e la naturopata

La Settimana Pacifica al Teatro Filodrammatici : 7 concerti di Pacifico con 7 ospiti - da Bersani a Sangiorgi - De Gregori e Marcorè : La Settimana Pacifica: 7 concerti in 7 giorni con 7 ospiti per Pacifico a Milano. La location sarà il Teatro Filodrammatici che accoglierà La Settimana Pacifica in 7 giorni dal 2 all'8 dicembre. Con Pacifico ci saranno 7 amici, 7 ospiti italiani che si uniranno a lui sul palco. Già annunciati 6 dei 7 protagonisti, mentre l'ultimo sarà a sorpresa. Si tratta di: Malika Ayane (2 dicembre), Samuele Bersani (3 dicembre), Francesco De Gregori (5 ...

Lissner sovrintendente - l'ira di Valcuha : «Nuovo vertice? Lascio il Teatro San Carlo» : Le notizie sono due. La prima, a stretto giro, è che sabato, al San Carlo, s'inaugura la stagione di concerti con un programmone sinfonico che mette insieme Ligeti e Mahler e riporta sul...

Teatro San Carlo - tutti d'accordo : «Lissner il sovrintendente giusto» : Milano, Parigi. E Napoli. Sarà Stéphane Lissner - per un decennio numero uno alla Scala, oggi direttore artistico dell'Opéra - il prossimo sovrintendente del San Carlo. Ma...

Sabato 12 ottobre “Zoo on the Moon” in concerto al Vitala Festival - Teatro San Gensio : Sabato 12 ottobre prosegue l’ ottava edizione della rassegna musicale Vitala Festival presso il Teatro San Genesio di Roma con il concerto degli Zoo on the Moon, formazione a due chitarre e due voci, quelle di Enrico Angarano e Alessandro Bruno. Nella loro musica si fonde improvvisazione e forma canzone, alternando rimandi alle radici dei due musicisti, che vanno dal rock progressive alla musica d’ambiente, dal pop d’autore alla ...

Svolta al Teatro San Carlo - c'è l'accordo sul big Lissner : via alla trattativa : Nuovo sovrintendente del San Carlo: c'è una star che incanta tutti, e anche una data da annotare in agenda in vista della «nuova stagione». Con l'apertura delle buste con i...

Paolo Conte a Napoli - 50 anni di Azzurro al Teatro San Carlo : biglietti in prevendita : Nel 2018 e nel 2019 ha registrato il tutto esaurito con gli eventi legati ai 50 anni della hit Azzurro: Paolo Conte torna in concerto e aggiunge un evento a Napoli, al Teatro San Carlo. Dopo la serie di concerti Live in Caracalla - 50 Years of Azzurro, a grande richiesta Paolo Conte aggiunge un live il 2 dicembre al Teatro San Carlo di Napoli. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili in prevendita su VivaTicket, online e ...

Napoli aspetta il maestro Zubin Metha : due date al Teatro San Carlo per l’anteprima della Stagione Sinfonica : Visionarietà, bene comune, valori culturali e sociali: caratteristiche che hanno spinto il gruppo di eccellenze imprenditoriali del territorio campano alla partecipazione del progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica del Teatro di San Carlo. Si chiama appunto “Concerto d’imprese” e con questo titolo armonico e suggestivo ci restituiscono tanta fiducia, orgoglio e un bel senso di appartenenza alla nostra città e alla nostra regione. Uno ...