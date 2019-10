Tavolo tecnico Istituzionale per la Ragusa Catania

Sicilia : un Tavolo tecnico per il Po-Fesr 2014-2020 (2) : (Adnkronos) - A presiedere il tavolo sarà l’assessore regionale delle Attività produttive e ne faranno parte i dirigenti responsabili delle azioni del piano operativo e tre rappresentati degli ordini professionali e nello specifico delle consulte dei commercialisti, degli architetti, degli ingegneri

Sicilia : un Tavolo tecnico per il Po-Fesr 2014-2020 : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Istituito presso il Dipartimento regionale delle Attività produttive il tavolo tecnico consultivo permanente del Po Fesr 2014/2020. Il nuovo organismo avrà il compito di favorire l’interpretazione univoca da parte di tutti i soggetti coinvolti degli avvisi a valere sul

ANGI al via il Tavolo tecnico sull’Innovazione : ALLA CAMERA DEI DEPUTATI I GIOVANI INNOVATORI ITALIANI DI ANGI PER IL LANCIO DEL Tavolo Tecnico. PRIMO TEMA “5G, TELECOMUNICAZIONE E CYBERSICUREZZA” Imprese, scienziati e istituzioni a confronto sulle sfide che attendono l’ecosistema Italia. Un confronto trasversale, costruttivo, ricco di idee e soluzioni sulle fondamentali sfide che attendono l’ecosistema Paese: il Tavolo Tecnico sull’Innovazione, riunitosi questa mattina alla ...

Comuni : L. Orlando - 'Tavolo tecnico su problemi Sicilia' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assemblea di oggi ci offre l'occasione per chiedere al governo regionale e al governo nazionale l'immediata attivazione di un tavolo tecnico per affrontare in maniera concreta i mille problemi di questa nostra regione che non solo penalizzano gli enti locali ma, sopr

Infrastrutture : domani al Mit Tavolo tecnico su crisi cantieri siciliani : Roma, 25 set. (AdnKronos) - Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri ha convocato per domani al Mit un tavolo tecnico sulla crisi dei cantieri siciliani della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta. Il vice ministro, oltre ai tecnici del ministero, si le

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato Tavolo tecnico Comune Arpa e Rap : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – attivato un tavolo tecnico fra Arpa, Comune e Rap per arrivare “entro poche ore” ad individuare soluzioni urgenti che permettano di scongiurare il rallentamento della raccolta del Rifiuti a Palermo. E’ questo l’esito dell’incontro di stamattina tra l’assessore all’Ambiente Giusto Catania e il direttore generale dell’Arpa Francesco Carmelo Vazzana.Allo ...

Rifiuti : emergenza Bellolampo - attivato Tavolo tecnico Comune Arpa e Rap (2) : (AdnKronos) – Già da oggi 100 tonnellate giornaliere di Rifiuti saranno trasferite presso l’impianto della Trapani Servizi. “La prematura saturazione della VI vasca e i tempi lunghi di realizzazione della VII – spiega l’assessore – stanno determinando una evidente situazione di difficoltà a Bellolampo che in tutti i modi stiamo cercando, in sinergia con la Regione, di evitare che si ripercuota sui ...

Sicilia : istituito Tavolo tecnico su brucellosi e tubercolosi - M5S 'falliti i piani regionali' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Siamo riusciti a far attivare a livello ministeriale il tavolo sulla brucellosi e la tubercolosi in Sicilia. Da troppo tempo le malattie animali stanno compromettono in maniera grave l'intero comparto zootecnico Siciliano con gravi ripercussioni sull'intera economia i