Svelato in anticipo il percorso del Giro d’Italia 2020 | si torna in Sicilia | finale

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il possibiledeld’Italia: dalla partenza in Ungheria al ritorno infino alla temibile scalata del monte Fraiteve che decreterà il vincitore Mancano solo pochi giorni e ildelverrà presentato ufficialmente. La ‘Stampa’ ha peròalcune anticipazioni riguardanti il tracciato completo della Corsa in Rosa che si prospetta scoppiettante, ricca di emozioni e terribilmente… dura! Credits: sitod’Italia Fra dettagli e indiscrezioni che si susseguono, la sicurezza principale è la Grande Partenza dall’Ungheria annunciata da tempo con ben 3 tappe in territorio magiaro: la cronometro inaugurale di Budapest, la prima prova in linea da Budapest e Gyor e l’impronunciabile terza frazione da Szekesfehervar-Nagykanisza. Archiviata la partenza estera sinei confini nazionali sbarcando incon altre 3 tappe: ...

SerialGamerITA : Fortnite: svelato in anticipo il trailer del Pass Battaglia della Stagione 1 del Capitolo 2! -