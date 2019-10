Sulla manovra la Ue chiede chiarimenti  Governo verso l’accordo su contanti e pos

A che punto è il braccio di ferro Sulla manovra : Mettere in salvo la legge di bilancio. E' la 'mission' del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che oggi hanno incontrato i rappresentanti dei singoli partiti che sostengono il governo per stemperare le tensioni e far sì che non ci siano ulteriori fibrillazioni. L'invito arrivato è' quello di non scaricare le tensioni sulla manovra e sull'esecutivo, considerato anche il faro acceso dall'Unione europea. ...

Sulla manovra la Ue chiede chiarimenti Nel governo accordo su contanti e pos : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli Sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

La Commissione europea chiede chiarimenti Sulla manovra : DALL'ITALIA La Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra. Attesa a Palazzo Chigi la lettera di Bruxelles che chiede informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la settimana scorsa. Il governo risponderà entro mercoledì. Ieri si è tenuto il vertice di maggiora

Giuseppe Conte - il diktat dell'Ue Sulla manovra : se viene ritoccata - la Commissione reagisce : La lite Di Maio-Conte sulla manovra economica va ben oltre gli equilibri di governo. Considerarla ancora aperta mette, agli occhi di Bruxelles, a repentaglio la credibilità di quel premier che deve tanto ai "buoni rapporti" con l'Ue. Sostenere che quei fogli (inviati al cospetto della Merkel e compa

Forti tensioni in vista per il Consiglio dei ministri di questa sera : il punto Sulla Manovra : Si prevedono tensioni fra le forze di maggioranza in vista del Consiglio dei ministri di questa sera. Ufficialmente nella riunione si dovrebbe discutere del decreto terremoto e della proposta del ministro Bonafede sul carcere per i grandi evasori, ma il Movimento Cinque Stelle ha tutte le intenzioni di riportare al centro delle discussioni la Manovra economica, insistendo su quei nodi per cui ancora manca l'intesa con il Partito ...

Governo - vertice di maggioranza per trovare la pace Sulla manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Di Maio e Renzi respingono il monito di Conte. Ancora tensione Sulla manovra : Lo schema sa di già visto: Giuseppe Conte stretto tra due ingombranti azionisti della maggioranza, Di Maio e Matteo (ieri Salvini, oggi Renzi). Di inedito c'è l'atteggiamento del presidente del Consiglio, che cerca di essere leader, non più solo mediatore, e non nasconde più quel lato aggressivo scoperto in occasione del redde rationem in Senato con il leader leghista. Le risposte dei leader di M5s e Italia Viva sono state però altrettanto ...

Luigi Di Maio - "tre proposte M5s Sulla manovra - se non passano salta tutto". Conte - crisi oltre il ridicolo : "Se va a casa il M5s è difficile che possa ancora esistere una coalizione di governo". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico dei grillini, lancia un nuovo avvertimento a Giuseppe Conte e il paradosso è che lo fa usando gli stessi toni da ultimatum rinfacciati al premier. "Sono soddisf

Alta tensione Sulla manovra. Il monito di Conte : Il piano anti evasione non penalizza nessuno, ma non può essere smantellato. Un vertice di maggioranza sulla manovra? Ci sarà, probabilmente già lunedì, ma "è stata approvata da tutti i ministri e non deve essere riscritta", anche se possono esserci approfondimenti tecnici. Sui migranti non si scherza e le "speculazioni di basso profilo sono inaccettabili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non si è sottratto alle domande ...

MANOVRA/ Meglio 70 miliardi di cantieri che una tassa Sulla plastica : Nella MANOVRA viene confermata Industria 4.0, ma si colpisce il settore della plastica e non si investe su formazione e infrastrutture

Boschi Sulla manovra : "Il Pd è il partito delle tasse" - la replica di Boccia : "Scivolata infelice" : “Il Pd sta diventando il partito delle tasse”. A pronunciare questa parole è stata Maria Elena Boschi, che ha suscitato l’immediata risposta di Francesco Boccia: “Mi auguro che sia solo una scivolata infelice. La capogruppo di Italia Viva alla Camera dalla Leopolda ha affermato che il suo non è “il partito delle tasse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”.Il ministro ...

Sulla manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Manovra - vietato ammalarsi : farmaci - esami e visite mediche - saltano gli sgravi Sulla sanità : Il principio, sulla carta, non fa una grinza. Chi guadagna di più può permettersi di pagare di tasca sua i servizi pubblici, sia quelli forniti direttamente dallo Stato sia quelli affidati ai privati. Da quelli per l' istruzione dei figli a quelli sanitari, dagli asili nido fino alle commemorazioni

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta Sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica