Storie Italiane | Tiziana Rivale | “Panariello? Non voleva offendere”

“Devastata”. Choc a Storie Italiane : Maria Teresa Ruta - il dramma tenuto segreto per anni : Un vecchio fantasma che torna a bussare. Più che fantasma, catena che forse non si sono mai spezzate. Maria Terera Ruta racconta il dramma che l’ha vista protagonista 40 anni. Lo ha fatto davanti alle telecamere di Storie italiane, il salotto mattutino di Eleonora Daniele. Daniele che è rimasta in silenzio mentre Maria Teresa Ruta ripercorreva quei giorni terribili e raccontava gli strascichi che ancora restano. Ha confessato che indossa sempre ...

Storie Italiane - Stefania Orlando : “Soffro di un disturbo del sonno” : Eleonora Daniele ospita Stefania Orlando a Storie Italiane, che racconta: “Ho un problema simile al sonnambulismo” Si è raccontata anche Stefania Orlando nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 18 ottobre 2019. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Stefania ai microfoni di Storie Italiane ha parlato di un problema alimentare legato ad un disturbo del sonno, dichiarando: La notte mi sveglio e mangio… ...

Maria Teresa Ruta choc a Storie Italiane : “Hanno provato a violentarmi” : Storie Italiane, Maria Teresa Ruta da Eleonora Daniele: “Ho rischiato una violenza sessuale” Ha raccontato la sua drammatica esperienza nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Maria Teresa Ruta. Intervistata da Eleonora Daniele, la conduttrice ha parlato di un bruttissimo episodio del quale è rimasta vittima circa quarant’anni fa, quando aveva solo diciannove anni. Mi trovavo a Roma, erano ...

Storie Italiane - Francesco Baccini : ‘Ho vissuto per un anno in macchina’ : “Per suonare il pianoforte ho fatto dei sacrifici enormi perché venivo da una famiglia povera”. Vivere di musica non è facile e la storia di Francesco Baccini lo dimostra. Il cantautore, ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane nella puntata di giovedì 17 ottobre, racconta i propri esordi nel mondo delle sette note (QUI il video). Francesco Baccini: “Ho avuto una vita molto difficile” Inizi non facili, che lo hanno ...

Storie Italiane - Massimiliano Gallo : “Imma Tataranni? Dati incredibili” : Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. Massimiliano Gallo a Storie Italiane: “Ascolti incredibili!” E’ stato Massimiliano Gallo uno degli ospiti di Eleonora Daniele nella puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 17 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa nel programma mattutino di Rai1, l’attore che nella fiction interpreta Piero De Ruggeri, marito di Imma Tataranni, ha commentato con la conduttrice gli ascolti ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele in lacrime : “Della morte di mio fratello non riesco a farmene una ragione” : Eleonora Daniele ha avuto ospite a Storie Italiane Lory Del Santo e, nel corso dell’intervista, quando la showgirl è tornata a parlare della morte del fratello, non è riuscita a nascondere l’emozione e le lacrime per i ricordi del lutto che ha visso anche lei in privato quattro anni fa, quando suo fratello Luigi, affetto da autismo, è morto improvvisamente. Nel salotto di Rai 1, Lory Del Santo ha infatti parlato a lungo della ...

Storie Italiane - Lory Del Santo si commuove per il figlio e svela di voler adottare una bimba : Lory Del Santo si commuove nel salotto di Storie Italiane ricordando il figlio Loren e confessando il sogno di adottare una bambina insieme al compagno Marco Cucolo. Ospite di Eleonora Daniele, la showgirl ha ripercorso alcuni episodi tragici della sua vita, dimostrando, ancora una volta, la sua grande forza. L’esistenza di Lory infatti è stata segnata da grandi amori e successi, ma anche da drammi, come la morte di Connor, il primogenito, ...

Lory Del Santo rivela a Storie Italiane : Sogno di prendere in affido una bambina : Nella nuova puntata di Storie Italiane, il format trasmesso su Rai 1, è apparsa in qualità di ospite in studio la showgirl di Drive in, Lory Del Santo, la quale ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Eleonora Daniele. Nel suo ultimo intervento in tv, Lory Del Santo ha ricordato commossa i due compianti figli Conor e Loren. Il primo è morto all'età di poco più di 4 anni, precipitando dal cinquantatreesimo piano di un grattacielo di ...