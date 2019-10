Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019 2020 Stefano De Martino nuovo

Stasera tutto è possibile - De Martino batte anche Report : ascolti record. Il gesto di Mara Venier : sfottò? : La sesta puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show di Raidue condotto da Stefano De Martino, segna il miglior ascolto della stagione battendo anche il debutto di Report su Raitre, con 1,892 milioni di telespettatori e il 9,4% di share (altro record). Protagonista della puntata anche Mara

Ascolti Tv Lunedì 21 ottobre - Montalbano (20.4%) batte tutti - Stasera tutto è possibile (9.4%) e Report (9.1%) vicini a Zalone (11%) : Ascolti Tv Lunedì 21 ottobre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro – Rai 1 – 4.599 milioni e 20.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Bella giornata – Canale 5 – 2.443 milioni e 11% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Report – Rai 3 – 2.153 milioni e 9.1% 15-64 Commerciale ...

“Wow!”. Stasera tutto è possibile - Stefano De Martino parla e Mara Venier resta a bocca aperta : se ne sono accorti tutti : Una serata di gala quella andata in onda ieri a ‘Stasera tutto è possibile’, ospite di Stefano De Martino, Mara Venier che ha voluto così ricambiare il favore di qualche settimana fa quando il ballerino, oggi alla guida del programma di Amadeus con grandi applausi, fu ospite di Domenica In. Quando Mara tra l’altro, non risparmiò commenti sull’avvenenza fisica del marito di Belen Rodriguez, mai così in forma e evidentemente rilassato dopo la ...

Stasera tutto è possibile - De Martino e Venier complici : il pubblico apprezza : Mara Venier ospite a Stasera tutto è possibile: il gioco in coppia con Stefano De Martino conquista il pubblico Mara Venier è stata catapultata a Stasera tutto è possibile, il game show tutto da ridere condotto da Stefano De Martino, arrivato al timone del programma dopo Amadeus. Che ci fosse complicità tra il conduttore e […] L'articolo Stasera tutto è possibile, De Martino e Venier complici: il pubblico apprezza proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier becca la d’Urso a Stasera tutto è possibile : Stefano complice : Mara Venier e la frecciatina (ironica) a Barbara d’Urso: il gesto del “caffeuccio” arriva anche a Stasera tutto è possibile Mara Venier, ospite a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, ha lanciato l’ennesima frecciatina a Barbara d’Urso, prendendo in causa il famoso “caffeuccio” della conduttrice di Canale 5. Anche se il volto di […] L'articolo Mara Venier becca la d’Urso a Stasera ...

Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. : Stasera tutto è possibile al lunedì sera su Raidue con la nuova edizione, la Quinta, e tante novità. La prima e la più importante è la conduzione: non più Amadeus, che lascia dopo quattro anni per dedicarsi anche al prossimo Sanremo, al suo posto, dopo la prova ampiamente superata così come gli ascolti ottenuti da […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Quinta edizione 2019/2020. Stefano De Martino nuovo conduttore. sembra essere il ...

'Stasera tutto è possibile' - la zia Mara da Stefano De Martino : Lunedì 21 ottobre, in prima serata su Rai2, la sesta puntata dedicata alla televisione con un'ospite d'eccezione

Stasera tutto È Possibile : ospiti e anticipazioni 21 ottobre 2019 : Stasera Tutto È Possibile SESTA PUNTATA. Torna oggi lunedì 21 ottobre 2019 su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Stasera Tutto È Possibile: ospiti e anticipazioni 21 ottobre 2019 Nuovo appuntamento con l’allegria e il ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 ottobre 2019. Su Rai2 Mara Venier a «Stasera tutto è possibile» : Mara Venier Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: L’inspiegabile scomparsa di una ragazza mette Montalbano sulle tracce di un folle che l’ha fin lì intrigato con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli e che presto prenderà una piega inquietante. Rai2, ore 21.20: ...

Ancelotti : “Ibra al Napoli? Lo chiamo Stasera e domani vi dico tutto” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della vittoria conquistata al San Paolo contro il Verona in una partita molto complicata Particolarmente soddisfatto oggi? «Il risultato è importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte della gara è stata ben controllata. Abbiamo giocato con una squadra molto fisica e abbiamo fatto fatica a entrare in partita nel primo tempo. Si può giocare ...

Alle 22 di Stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria : iniziativa ufficiale? : Cosa c'è di vero nell'annuncio social più diffuso in queste ore: davvero Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria? Una nota sta letteralmente sbancando le chat di WhatsApp e sono in molti a chiedersi se l'iniziativa sia partita davvero da Papa Francesco come sembrerebbe, oppure si tratta solo di una catena social, per quanto lodevole, ma non abbinata ad alcuna reale invito del ...

Chi l'ha visto? : chi è Alexandra Macesanu? Tutto sul caso di Stasera... : Tutto quello che c'è da sapere su Alexandra Macesanu, la ragazza romena scomparsa - e secondo gli inquirenti uccisa - in Romania, protagonista della puntata di oggi.

Stasera tutto è possibile : scatta il bacio tra Paolantoni e Casagrande : Stasera tutto è possibile: scatta il bacio tra Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni. I due conquistano il pubblico Puntuale come un orologio svizzero, dall’Auditorium Rai di Napoli è arrivato su Rai 2 il quinto appuntamento con Stasera tutto è possibile. Stefano De Martino ha aperto le danze con il suo carrozzone di ‘amici’ che si […] L'articolo Stasera tutto è possibile: scatta il bacio tra Paolantoni e Casagrande ...