Spray nasale contro la depressione | dagli USA potrebbe arrivare presto anche nelle

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l’approvazione di esketaminain associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina (Snri) per i pazienti adulti affetti da disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento. Il parere positivo del Chmp segue l’approvazione della statunitense Food and Drug Administration, avvenuta nel marzo scorso. Il trattamento sarà ora riesaminato dalla Commissione europea, la cui decisione finale è attesa entro la fine del 2019. Se la Commissione Ue darà il via libera all’immissione in commercio, esketaminasarà il primo nuovo meccanismo d’azione per il trattamento del disturbo psichico più diffuso degli ultimi trent’anni. Esketamina è un antagonista del recettore per il ...

