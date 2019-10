Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019), capitale del Bangladesh, lecolor arancione. Capelli e barba tinti con l'henné, un fenomeno a metà tra moda e appartenenza religiosa, come ci spiega questo bengalese musulmano, Akkel Ali Khan: "Si utilizza l'henné per seguire ciò che il profeta Maometto - pace a lui - faceva. Non è per impressionare gli altri, ma solo per ricevere delle benedizioni". Celebri imam ricorrono a questa tinta, secondo gli esperti, per mostrare la loro pietà. Secondo alcuni testi religiosi musulmani, il profeta Maometto si tingeva la barba con l'henné.Ma spesso gli uomini bengalesi iniziano a colorarsi la barba semplicemente per coprire i primi peli bianchi e i barbieri che aoffrono questo servizio sono sempre più numerosi. È ormai quasi impossibile girare per strada senza incontrare degli uomini di una certa età con la barba e i capelli tinti color mandarino, zafferano o ...

ilfogliettone : Spopolano a Dacca le barbe arancioni, 'è lo stile Maometto' - - notizieit : Spopolano a Dacca le barbe arancioni, “è lo stile Maometto” -