Spazio | verso l’ibernazione degli astronauti per il viaggio su Marte | Esa ha già iniziato

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’Agenzia spaziale europea (Esa) sta valutando l’ipotesi di ibernare glidurante il lunghissimosuper risparmiare cibo ed evitare discussioni e litigi. E’ quanto dichiarato al The Telegraph da Mark McCaughrean, un consulente scientifico dell’Esa. Quello a cui si riferisce lo scienziato è una sorta di “letargo artificiale”. “Dormire non è la stessa cosa che andare in letargo“, precisa McCaughrean. “Perché se si va in letargo si abbassa la temperatura corporea e si riduce il consumo di ossigeno e così via“, aggiunge. Uno stato simile impedirebbe anche lo scoppio di liti tra glidurante unestenuante. “Se metti 100 persone in unogrande poche centinaia di metri cubi per 7-9 mesi, entro la fine ci saranno 20 persone perche’ sulla scia di The Hunger Games si saranno ...

DadoneFabiana : Modifica al Dl Crisi che proroga graduatorie dal 2011 al 2015 fino a settembre 2020 è giusto bilanciamento tra le i… - lastep440 : RT @ESA_Italia: Immagine @esascience della Settimana: il primo anno nello spazio della missione #BepiColombo visto attraverso le proprie te… - LaMarieGouze : RT @ESA_Italia: Immagine @esascience della Settimana: il primo anno nello spazio della missione #BepiColombo visto attraverso le proprie te… -