Snoop Dogg assume rollatore professionale per girargli i blunt | ' Un lavoro a tempo pieno'

50 Cent annuncia documentari su 6ix9ine - Snoop Dogg - se stesso e altri : Mentre la vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine continua a far discutere il mondo – soprattutto dopo la reCente indiscrezione secondo cui il rapper classe 1996, attualmente detenuto in un carcere federale di New York e reCentemente divenuto collaboratore di giustizia, avrebbe deciso di rifiutare l'ingresso nel programma di protezione testimoni offertogli dalle autorità americane – 50 Cent annuncia che questa rocambolesca, inquietante e a tratti ...

Clementino su Snoop Dogg : 'Gli ho rubato tutto - musicalmente è mio papà' : Clementino ha concesso un'interessante video intervista, durante cui si è raccontato toccando svariati argomenti personali e professionali, citando molte esperienze del passato. Tra queste anche la sua memorabile performance a Sanremo nel 2016, quando reinterpretò in maniera magistrale, ma anche e soprattutto credibile dal punto di vista dell'attitudine e dell'intenzione, un pezzo di storia della musica italiana come 'Don Raffaè' di Fabrizio De ...

Morto il nipote di Snoop Dogg - aveva solo dieci giorni : Il terzo nipote di Snoop Dogg, Kia Love, è Morto prematuramente a soli dieci giorni dalla nascita. A darne notizia è stato il padre Corde Broadus, figlio del famoso rapper americano, attraverso i social network. "Kia ha portato tanto amore e positività in questo mondo. La sua energia vivrà per sempre e questi dieci giorni di amore saranno per sempre speciali per tutti noi. Amiamo la vita e coloro che amiamo mentre siamo qui sulla terra", si ...