Slot machine | sequestrati beni per oltre 12milioni di euro alla Sacra Corona Unita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Maria Girardi La vasta operazione antimafia denominata "HYDRA" coinvolge le province di Lecce, Taranto e Bari Dalle prime luci dell'alba50 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, coordinati dlocale Direzione Distrettuale Antimafia, sono impegnati in una vasta operazione antimafia (denominata "HYDRA") nelle province di Lecce, Taranto e Bari. La stessa è l'esito di un decreto di sequestro, ai sensi del Codice Antimafia, richiesto dai magistrati della D.D.A. salentina ed emesso dSeconda Sezione del Tribunale di Lecce a carico di 3 persone. Gli indagati sono ritenuti socialmente pericolosi in quanto contigui ai clan della "". Le indagini, condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del capoluogo salentino, hanno dimostrato la riconducibilità a 3 fratelli di Recale (LE) ...

fabiocalisti : #tagada Noi invece non capiamo perché bisogna spendere 10 miliardi di euro l’anno per le 80 € noi non capiamo perch… - ilTrafiletto : Per non dimenticare i 98 miliardi condonati dal PD alle lobby slot machine -