SIREN | una nuova serie fantasy arriva su RAI 4 | anticipazioni

Shantae and the Seven SIRENs ha una traduzione italiana orrenda? : Shantae and the Seven Sirens avrebbe una pessima traduzione in italiano, denunciano i videogiocatori.Come possiamo vedere, infatti, l'utente Ducktor Naldush ha pubblicato su Twitter il menù principale del titolo, e salta subito all'occhio come delle voci abbiano nomi assurdi o incomprendibili: vediamo scritto curriculum vitae, realizzazioni e altre parole a caso.Non ci vuole molto per capire come sia stato fatto un (pessimo) utilizzo di Google ...

Nel cast di The 100 7 una new entry da SIREN : quale ruolo per Chad Rook? : Il cast di The 100 7 inizia ad essere decisamente molto affollato. Prima di iniziare a preoccuparci sul numero dei prigionieri dell'Eligius IV che incontreremo nella settima e ultima stagione, bisogna dire che non tutti sono così cattivi come sembrano. Ad esempio, Chad Rook (visto di recente nella serie Freeform, Siren) si è aggiunto al cast di The 100 7 nel ruolo di Hatch. Il suo personaggio avrà un ruolo ricorrente ed è descritto come "un ...

Tsunami ed esplosioni del vulcano Stromboli : domani i test per le SIRENe di allerta : Si svolgeranno domani, lunedì 9 settembre, le prove generali per testare il sistema di allerta sonoro sull’isola di Stromboli. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio Tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano. “È stato possibile ...

