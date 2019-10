' Siamo mondi che si contaminano nell' era della conoscenza' | Dario Vignali racconta il MW19

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Blogger, influencer e imprenditore. Sarebbe senza fine la lista di etichette da attribuire a, un personaggio di grande ispirazione che riesce sempre a sorprendere per la sua imperturbabilità. Le emozioni, però, non le nasconde e le lascia sgorgare libere tra gli applausi dei milleseicento marketers giunti al Palacongressi di Rimini per assistere al secondo grande evento di Marketers, la sua azienda. Ma Marketers è molto più di questo, è semplicemente uno stile di vita.: 'Imparare a mettersi in gioco' "Oggi viviamo'epoca in cui laè disponibile per tutti", ha dettoa . "Ho perso il vecchiodi Ferrara molti anni fa, in viaggio. Nei viaggi impari a metterti in gioco, a parlare con persone molto diverse da te. Il viaggio non organizzato è un'esperienza di vita e di scelte: devi decidere cosa fare, dove ...

FilippiGeo : @chiossimanuela2 chi non può farne a meno (della droga!!!) deve essere curato, chi non si vaccina non può andare n… - NellaNellap : @alex_orlowski @gadlernertweet Io sono lombarda e mi dissocio totalmente dalle parole di questo signore. Lui e io s… - etventadv : @AlbertoBagnai @AlbertoBagnai baresi e foggiani sono pugliesi, noi Leccesi siamo Salentini: due mondi diversi da non confondere ?? -