Si pensa a un ritorno Buffon-De Rossi in nazionale

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019)e Depotrebbero trovare un posto in. Lo ha detto il ct Roberto Mancini a margine dell'incontro "Rai e Figc, valore" che si e' tenuto oggi nella sede di viale Mazzini. "E' un'idea del presidente Gravina, che mi ha trovato d'accordo,e Desono gli unici due reduci del mondiale 2006 che giocano ancora, sarebbe una cosa bella", ha detto Mancini, piu' possibilista su un loro coinvolgimento nei Mondiali piuttosto che per l'Europeo. Deciso a riportare lae i suoi ascolti tv ai fasti di Italia '90 e della finale europea del 2012 ("l'importante e' vincere e far divertire la gente") sugli obiettivi dellaagli Europei Mancini ha risposto: "Non c'e' un obiettivo, dobbiamo partire come le altre squadre, per arrivare in fondo".

