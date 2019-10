Serie A | il posticipo Brescia-Fiorentina finisce 0-0 | poche emozioni tra Balotelli e

Brescia-Fiorentina - posticipato il fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A : i dettagli : La Fiorentina arriva in ritardo allo stadio: il posticipo dell’ottava giornata di Serie A spostato di un quarto d’ora Problemi a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A: il match tra Brescia e Fiorentina è stato posticipato di un quarto d’ora. La partita inizierà alle 21.00 anzichè alle 20.45 a causa di problemi di traffico che hanno impedito ai Viola di arrivare in tempo in ...

Posticipo Serie A - Milan-Lecce 2-2 : 22.41 Il Lecce agguanta il pari definitivo nel recupero. Esordio amaro per Pioli. Subito pericolosi Leao e Calhanoglu. Il turco confeziona il vantaggio al 20' girando magistralmente in rete un lancio di Biglia.Gabriel nega il raddoppio a Suso. Altro Lecce nella ripresa.Conti 'regala' (braccio) un rigore al 62': Donnarumma respinge il tiro di Babacar che riprende e pareggia. Riparte il Milan. Palo di Calhanoglu su corner. Poi il turco serve al ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte Forte dei Marmi nel posticipo e va in testa alla classifica. Breganze espugna Correggio : Con i posticipi domenicali, si è conclusa anche la terza giornata della stagione regolare del Campionato Italiano 2019/2020 di Hockey pista. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose nelle sfide che hanno visto coinvolte Trissino-Forte dei Marmi e Correggio-Breganze e quali effetti i risultati hanno avuto sulla classifica. Nel big match fra i veneti e i toscani campioni d’Italia, a spuntarla sono stati i primi che sulla pista amica ...

Basket - 3a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus inarrestabile! Bologna batte Venezia nel posticipo : La Virtus Bologna non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva del suo inizio di stagione. E’ la grande notte di Milos Teodosic (22 punti per il serbo), che trascina alla vittoria nel posticipo la squadra di Djordjevic contro la Reyer Venezia per 75-70. Ai campioni d’Italia in carica non bastano i 16 punti di Mitchell Watt e Venezia resta così con soli due punti in classifica. E’ una Reyer strepitosa ad inizio ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino spazza via Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata : Al PalaDante, non c’è storia. Con una prestazione maiuscola il Trissino disintegra 4-0 il Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista 2019/2020. I veneti hanno quindi fatto un sol boccone dei rivali liguri imponendo da subito un ritmo elevato alla partita, fatto di trame e giocate vincenti. Pronti via ed è subito Greco a piazzare la doppietta del 2-0 in meno di trenta secondi, a cui fa ...

Il Parma ha vinto 3 a 2 contro il Torino nel posticipo di lunedì della sesta giornata di Serie A : Il Parma ha battuto 3 a 2 il Torino nel posticipo di lunedì sera della sesta giornata di Serie A. Per il Parma hanno segnato Kulusevski, Cornelius e Inglese, mentre per il Torino i gol sono stati di Ansaldi e

Posticipo Serie A - Parma-Torino 3-2 : 22.44 Al Tardini il Parma batte il Torino 3-2 in rimonta e lo aggancia in classifica. Parma avanti al 2': Gervinho mette in mezzo per la spaccata vincente di Kulusevski.Al 12' pari Toro:cross di Verdi, Ansaldi tutto solo di testa batte Sepe. Col Var, rigore per il Parma e secondo giallo per Bremer (mani in area al 29') ma Gervinho si fa ipnotizzare da Sirigu Ancora Var per il penalty dei granata (Laurini colpisce Belotti): lo stesso bomber ...

Posticipo Serie A - Milan-Fiorentina 1-3 : 22.40 Colpo della Fiorentina che passa 3-1 in casa del Milan e inguaia Giampaolo. Inizia bene la Fiorentina, che al 14' è in vantaggio: splendido slalom di Ribebery,fermato solo da Donnarumma, sulla respinta Chiesa viene atterrato da Bennacer.E' rigore:trasforma Pulgar. Milan in 10 dal 55' (dopo Var, rosso a Musacchio). Al 66' il raddoppio: tap-in di Castrovilli su cross di Chiesa respinto da Donnarumma.Castrovilli si procura un 2° rigore:ma ...

Posticipo Serie A - Torino-Milan 2-1 : 23.00 Milan ribaltato a Torino, i granata si impongono 2-1 nel Posticipo del 5°turno Il rigore per il Milan (fallo su Leao di De Silvestri) trasformato da Piatek (19') apre una gara bloccata.I rossoneri hanno occasioni con Leao, Bennacer e Piatek, i granata con Belotti che non sfrutta l'uscita sbagliata di Donnarumma. Ripresa. Aina impegna Donnarumma, Piatek si divora il raddoppio. Poi Belotti la capovolge: fendente dal limite (72') e ...

LIVE Torino-Milan 0-0 - Serie A in DIRETTA : granata e rossoneri cercano gol e punti nel posticipo della quinta giornata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.59 Torino e Milan entrano sul terreno di gioco. Scambio di gagliardetti, sorteggio e poi via alla sfida. 20.55 Belotti o Piatek: chi gonfierà la rete? Sale la tensione 20.50 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, mancano meno di seicento secondi all’inizio del match. 20.45 Nel Milan si vedranno in campo, dall’inizio, tre nuovi acquisti: Theo Hernandez, Bennacer e Leao, ...

Posticipo Serie A - Torino-Lecce 1-2 : 22.53 Prima sconfitta del Toro e primi 3 punti del Lecce dopo il Posticipo della terza giornata di Serie A. Buon inizio Toro che prova a chiudere i pugliesi con Belotti ispirato. Poi, col passare dei minuti, il Lecce prende le misure e al 35' passa con Farias che ribadisce in rete un pallone deviato da Sirigu su tiro di Falco. Nella ripresa al 58' 1-1 granata di Belotti su rigore (Tabanelli cintura Zaza).Giallorossi di nuovo avanti al 73': ...

Serie A - posticipo Roma Sassuolo 42 : 19.57 Prima vittoria per la Roma dopo i due pareggi con Genoa e Lazio.All'Olimpico, Sassuolo battuto 4-2 in una partita dai due volti. Per gli emiliani second ko dopo quello all'esordio col Torino. Avvio lampo dei giallorossi. Apre Cristante di testa su corner (12'),raddoppia Dzeko su cross di Kolarov (19'), tris Mkhitaryan (22') e poker Kluivert (33') entrambi su assist di Pellegrini. Solo un palo per Defrel. Nella ripresa, legni Roma di ...

Risultati Serie C - il posticipo del girone B è della Vis Pesaro : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie C – Si torna in campo anche in terza Serie per la seconda giornata di campionato. Gironi A, B e C quasi interamente in campo la domenica pomeriggio, come voluto quest’anno dalla Lega. Solo tre anticipi al sabato (uno per raggruppamento) ed uno soltanto il lunedì sera, colpo della Paganese che ha fermato il Monopoli, 2-0 il risultato. Vincono anche Pianese e Piacenza. La domenica ha visto la goleada del Padova e ...