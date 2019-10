Scorsese | Volevo fare un film con i miei amici Netflix mi ha dato il tempo | la

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Undi 3 ore e mezza, costato 160 milioni di dollari, con effetti speciali avveniristici che tolgono 35-40 anni ad attori ve viaggiano per gli 80, girato da un maestro del cinma come Martine interpretato da icone e vincitori di premi Oscar come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Si tratta di ‘The Irishman’, la pellicola presentato oggi in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e in programmazione al cinema dal 4 novembre e poi, dal 27, disponibile in streaming sulla piattaforma.E’ un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran, il killer di mafia responsabile di decine di omicidi racconata nel libro ‘I Heard You Paint Houses’ da Charles Brandt, ex-investigatore di omicidi, libro che ha ...

