Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | si riparte a Soelden senza Marcel Hirscher

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Siamo ufficialmente ai nastri di partenza della stagione per quel che riguarda il Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 scatterà, come tradizione, dal ghiacciaio di Soelden, con i primi giganti dell’annata. Siamo giunti alla 54esima edizione della manifestazione che si concluderà il 22 marzo 2020 a Cortina d’Ampezzo. In campo maschile sono in Programma 45 gare (10 discese libere, 8 supergiganti, 9 slalom giganti, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quasi fatte le squadre azzurre per i giganti di Soelden - resta un piccolo dubbio tra le donne : Sono quasi definitive le squadre azzurre che sabato 26 e domenica 27 ottobre parteciperanno al gigante femminile e a quello maschile di Soelden. L’annuncio è stato dato durante un incontro della stampa con la Federazione Italiana Sport Invernali e il suo presidente Flavio Roda. Sono stati presentati gli ultimi partner FISI, Livigno e RTL 102.5, ma anche i Mondiali di biathlon di Anterselva 2020, che si svolgeranno dal 13 al 23 febbraio e di cui ...

Sci alpino - parte ufficialmente la stagione di Coppa del Mondo : Soelden ospita la prima tappa sabato 26 ottobre : Disco verde per la pista di Soelden, sabato 26 ottobre parte ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino sabato 26 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Ad ospitare la prima tappa di Cdm, sarà la pista austriaca di Soelden, che ha ricevuto il benestare della Fis dopo l’ultimo sopralluogo effettuato nella mattinata di giovedì 17 ottobre. Le gare sono previste nel weekend del 26 e 27 ottobre: ad ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Soelden - confermati i giganti d’apertura : E’ stato effettuato il controllo della neve sul ghiacciaio del Rettenbach dove sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno i due giganti d’apertura della Coppa del Mondo 2019-2020 a Soelden, prima quello femminile e poi quello maschile. L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte larghe. Quella femminile andrà in scena per la ventiduesima volta, quella maschile per la ...

Sci alpino - montepremi faraonico per la discesa di Kitzbuehel! Cifra a cinque zeri - borsa succulenta per la Classica : La discesa di Kitzbuehel è uno dei eventi più importanti dello stagione di sci alpino, si tratta di una vera e propria Classica molto sentita da tutti gli atleti: imporsi sulla mitologica Streif può anche valere una carriera intera e per molti velocisti vale più di una medaglia ai Mondiali. L’appuntamento in terra austriaca è in programma per il weekend del 25-26 gennaio e gli organizzatori vogliono fare le cose in grande visto che hanno ...

Sci alpino - Italia in Austria per avvicinarsi all’esordio di Soelden : le azzurre convocate - ci sono Goggia e Brignone : Sta per incominciare la stagione degli sport invernali e l’Italia si sta preparando per farsi trovare pronta all’appuntamento. Gianluca Rulfi, direttore tecnico della Nazionale Italiana di sci alpino, ha convocato dieci atlete per un raduno di quattro giorni in Austria: le azzurre saranno a Hintertux da 14 al 16 ottobre e poi a Soelden il 17-18 ottobre, proprio in questa località andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo ...

Federica Brignone - Sci alpino : “Mi sento super motivata. Ho un sogno : vincere la coppa di gigante” : Sembra di vederla lì l’altro ieri, in Colorado, a 19 anni, sul podio del gigante americano ad Aspen, il 28 novembre 2009, pettorale n.34, ottava dopo la prima manche, alla quinta gara assoluta in coppa del Mondo, quarta tra le porte larghe. Terza in graduatoria dietro Katrin Hoelzl e Katrin Zettel, due campionesse oggi ritirate, da tempo. Sono in realtà passati dieci anni, poco meno, ricchi di medaglie, successi e podi, tra grandi eventi e ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : si avvicina l’apertura a Soelden. Assenze - infortunati e condizione degli azzurri : Mancano poco più di due settimane all’apertura della 54esima edizione della Coppa del Mondo di sci alpino con i classicissimi giganti di Soelden, sabato 26 quello femminile e domenica 27 quello maschile. Dopo aver fatto il punto sugli atleti ritirati vediamo come stanno quelli che si sono infortunati durante la stagione scorsa e, di questi, chi sarà assente nell’opening del Tirolo. Cominciamo dal campo maschile e dai discesisti, primo fra tutti ...

Sci alpino : la squadra italiana di slalom e di gigante si prepara in Val Senales in vista dell’esordio a Soelden : La squadra italiana di sci alpino vuol farsi trovare pronta in vista dell’esordio nella Coppa del Mondo 2019-2020: sulle nevi austriache di Soelden andranno in scena i giganti femminile (26 ottobre) e maschile (27 ottobre). La compagine nostrana delle specialità tecniche, in particolare, si sta preparando sul ghiacciaio della Val Senales, per affinare tutti i dettagli e iniziare con il piglio giusto questa annata. Manfred Mölgg, Riccardo ...

Sci alpino - raduno ad Olgiate Olona per le slalomiste di Coppa del Mondo : la lista delle convocate : Le slalomiste di Coppa del Mondo si ritrovano ad Olgiate Olona: programmati i test atletici dal 10 ottobre Continuano i raduni ad Olgiate Olona per i team maschili e femminili, alle prese con i test atletici di rito, che seguono il lungo in ritiro in terra argentina, precisamente ad Ushuaia. Giovedì 10 ottobre sarà il turno delle slalomiste di Coppa del Mondo convocate dal direttore tecnico Giovanni Luca Rulfi d’intesa con il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : nuovi regolamenti per paralleli e combinate : Si è concluso la settimana scorsa, per l’esattezza sabato dopo cinque intensi giorni di lavoro, il meeting autunnale della Federazione Internazionale dello Sci a Zurigo. Ecco le principali decisioni che sono state prese per quanto riguarda la prossima Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Tanto per cominciare, è stato deciso un unico format per tutti i paralleli in calendario: ci sarà una manche di qualificazione, i migliori 32 della quale si ...

Sci alpino - Innerhofer resta sullo Stelvio per altri tre giorni : lavorerà insieme a i tecnici Gufler e Sugliano : Lo sciatore azzurro resta sullo Stelvio, gli allenamenti proseguono fino al 9 ottobre in compagnia dei tecnici Michael Gufler ed Alberto Sugliano Dopo il weekend trascorso sullo Stelvio, Christof Innerhofer resterà sul ghiaccio per altri 3 giorni, per proseguire la sessione di allenamenti specifici dopo l’infortunio accusato al ginocchio lo scorso marzo. Fino a mercoledì 9 ottobre, il velocista continuerà il suo lavoro personalizzato ...

Sci alpino - Innerhofer prosegue il suo percorso riabilitativo : quinto allenamento per l’azzurro sullo Stelvio : L’azzurro è ormai sulla via del recupero, quinto allenamento riabilitativo sullo Stelvio programmato per il 5 e 6 ottobre prosegue il percorso riabilitativo di Christof Innerhofer, fermato lo scorso marzo da un serio infortunio al ginocchio. Il plurimedagliato, dopo la tre giorni di allenamenti conclusa lo scorso 26 settembre, scenderà di nuovo in pista al Passo dello Stelvio il 5 e 6 ottobre, per continuare il lavoro personalizzato. ...