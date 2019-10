Schianto fatale Pietro muore a 38 anni | l’arte nelle sue fotografie Una città in lutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019)nella notte a Pontedera tra un’auto e una moto durante una manovra di sorpasso.Gandolfo, noto fotografo di Santa Croce sull’Arno, è morto nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto a La Rotta, sulla Tosco Romagnola, poco prima dell’una. Gandolfo, 38, era in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un’auto che viaggiava nella sua stessa direzione lungo la Toscormagnola, verso Montopoli. L’impatto gli è statoe inutili sono stati i soccorsi dei sanitari del 118, giunti poco dopo sul posto assieme ai carabinieri. Per consentire i soccorsi ed i rilievi la Toscoromagnola è rimasta chiusa al traffico per almeno due ore. Come si legge. sul quotidiano Qui news Valdera in tanti, in queste ore, ricordanoGandolfo come persona eclettica e testarda, che aveva trovato nella fotografia tanto uno sfogo creativo ...

tusciaweb : Cronaca - Terribile incidente questa mattina sulla Umbro-Laziale - Inutili i tentativi di soccorso del 118 - Sul po… - zazoomblog : Alen muore a 18 anni era una promessa dell’atletica fatale lo schianto in Vespa - #muore #promessa #dell’atletica -