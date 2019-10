Scacchi | Magnus Carlsen | l’uomo invincibile Il Campione del Mondo raggiunge le 101

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) In molti dicevano che la striscia di 100 partite senza sconfitte del cinese Ding Liren sarebbe stata difficile da vedere per un bel po’ di tempo., ildel, il vanto di un’intera nazione che è la Norvegia, semplicemente ha voluto dimostrare, al FIDE Grand Swiss, di poterlo superare. E ci è riuscito: con la patta di oggi contro l’armeno Levon Aronian, infatti,è arrivato a quota 101 incontri in cui ha conquistato almeno mezzo punto. Una striscia, quella del norvegese, che dura dal Campionato delrapid dello scorso anno: risale proprio allo scorso dicembre l’ultima sua sconfitta contro l’ucraino Alexander Zubov nel settimo turno, in un torneo nel quale ingranò a fatica e poi non riuscì are il russo Daniil Dubov, salvo poi rifarsi nella manifestazione blitz. Da allora, l’uomo che dal 2013 si è preso il ...

