Save the Children | “In Italia è triplicato il numero di bambini poveri in dieci anni”

Save the Children - minori in povertà : oggi sono oltre 1 - 2 milioni : Save the Children, minori in povertà: oggi sono oltre 1,2 milioni. Negli ultimi dieci anni il numero dei minori che vivono in povertà assoluta

Sardegna : un bimbo su tre vive in condizioni di povertà - allarme di 'Save the Children' : L’allarme sulla situazione dei bambini in Sardegna l’ha lanciato negli scorsi giorni l’organizzazione “Save the Children” attraverso il decimo “Atlante dell’Infanzia a rischio”. E i dati sono davvero preoccupanti: nell’Isola, infatti, oltre un bambino su tre vive in una condizione di povertà relativa. Ma non solo: negli ultimi dieci anni in Sardegna c’è stata una diminuzione delle nascite quasi del trenta percento. Per non parlare poi della ...

1 - 2 milioni di minori in Italia sotto la soglia di povertà : la denuncia di Save the Children : Sono più di un milione i minori che in Italia vivono al di sotto della soglia di povertà e non hanno i beni indispensabili per condurre una vita accettabile. Lo denuncia Save The Children nell'ultima edizione dell'Atlante dell'Infanzia a rischio che denuncia come quel numero sia triplicato in appena dieci anni, dal 3,7% del 2008 al 12,5% del 2018.Nel mezzo la crisi economica che tra il 2011 e il 2014 ha aumentato drasticamente ...

Infanzia - Save the Children : in 10 anni triplicati i minori in povertà assoluta in Italia : Negli ultimi dieci anni il numero di minori che vivono in povertà assoluta, senza i beni indispensabili per condurre una vita accettabile, è più che triplicato, passando dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 2018. Oggi sono oltre 1,2 milioni. Un record negativo che ha visto un netto peggioramento negli anni più duri della crisi economica, tra il 2011 e il 2014, in cui il tasso di minori in condizioni di povertà è passato dal 5 al 10%, trasformando un ...

Save the Children : in 10 anni triplicati i minori italiani in povertà assoluta - sono 1 - 2 milioni : Presentato il nuovo Atlante dell’Infanzia: a picco gli investimenti per l’infanzia, per l’istruzione l’Italia spende il 3,6% del Pil contro una media Ocse del 5%.. Scuole insicure, crescono gli abbandoni. Ma bambini e ragazzi sono sempre più connessi al Web. Riparte la campagna “Illuminiamo il futuro”

Save the Children : in 10 anni triplicati i minori poveri : L’analisi impietosa della condizione di bambini e adolescenti nell’Atlante dell’Infanzia a rischio diffuso oggi in 10 città italiane in occasione del rilancio della campagna “Illuminiamo il futuro” per il contrasto alla povertà educativa, parla di un numero di bambini in condizione di bisogno triplicato nel giro degli ultimi dieci anni. Il numero dei minori che vive in povertà assoluta, senza i beni indispensabili per condurre una vita ...

Atlante dell’infanzia a rischio 2019 di Save the Children : il 21 ottobre la presentazione : In occasione del lancio della campagna Illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa, lunedì 21 ottobre alle ore 10 presso la Sala Rosa della Banca d’Italia, in via Nazionale 91 a Roma, Save the Children presenta l’Atlante dell’infanzia a rischio 2019 “Il tempo dei bambini”. La pubblicazione dell’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, a cura di Giulio Cederna, giunta ...

Bicycles Will Save the World - una coppia di ricercatori (con la loro cagnolina) lascia il lavoro per disegnare pedalando una bici sull’Europa : Percorrere oltre 6.000 km in bici tracciando tracciando sull’Europa la forma di una gigantesca bicicletta per promuovere l’uso di questo mezzo di trasporto come alternativa concreta all’automobile, per combattere le minacce poste dei cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento dell’aria. È questo l’obiettivo di Bicycles Will Save the World, il progetto intrapreso da Arianna Casiraghi, 37 anni, e dal marito Daniel ...

Giornata internazionale bambine e ragazze - Save the Children : “Una su dieci ha subito stupri” : L'11 ottobre è la Giornata internazionale bambine e ragazze istituita dall'Onu. Save the Children ha voluto portare l'attenzione su questa Giornata diffondendo dati sconcertanti e la storia di Emily, una bambina di otto anni che è stata costretta a subire violenze da parte di un gruppo di soldati. Ogni tre secondi avviene un matrimonio precoce e una ragazza è costretta a sposarsi: la maggior parte di loro vive in un contesto di guerra.Continua a ...

Concorsi Telefono Azzurro e Save the Children : invio cv entro ottobre : Il Telefono Azzurro e Save the Children hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di nuovo personale professionale per il servizio civile universale, coordinatore del programma sistemi di tutela ''comunità più sicure'' e direttore dei principali donatori, da disporre in diverse regioni e province italiane. Bando di Concorso a ottobre Il Telefono Azzurro assume 70 profili qualificati per il servizio civile universale ...

Save the Duck è la prima azienda fashion in Italia a diventare B Corp : Save The Duck, il marchio di piumini 100% animal free, è la prima azienda fashion in Italia ad ottenere la certificazione riservata ai best performer a livello sociale e ambientale. A rilasciarla: l’ente no profit statunitense B Lab Save The Duck, il primo marchio di piumini 100% animal free, è la prima azienda fashion in Italia ad ottenere la certificazione B Corp, che distingue le aziende che volontariamente rispettano i più alti ...

Shaun incontra i bambini dei Punti Luce di Save the Children : Shaun, la famosa pecora divenuta famosa grazie alla celebre serie Tv e allo spin-off Shaun, Vita da Pecora – il Film del 2015, torna a incantare i piccoli con una nuova pellicola Shaun, Vita da Pecora: Farmaggedon – Il Film. In attesa dell’uscita nelle sale, prevista per il prossimo 26 settembre, la graziosa protagonista del film ha incontrato i bambini dei 24 Punti Luce di Save The Children, spazi ad alta intensità educativa situati ...