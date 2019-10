Save the Children | in 10 anni triplicati i minori poveri

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’analisi impietosa della condizione di bambini e adolescenti nell’Atlante dell’Infanzia a rischio diffuso oggi in 10 città italiane in occasione del rilancio della campagna “Illuminiamo il futuro” per il contrasto alla povertà educativa, parla di un numero di bambini in condizione di bisogno triplicato nel giro degli ultimi dieci. Il numero deiche vive in povertà assoluta, senza i beni indispensabili per condurre una vita accettabile, è passato dal 3,7% del 2008 al 12.5% del 2018. Oggi sono oltre 1,2 milioni. Un record negativo che ha visto un netto peggioramento neglipiù duri della crisi economica, tra il 2011 e il 2014. Solo nel 2018 ben 453.000 bambini di età inferiore ai 15hanno dovuto beneficiare di pacchi alimentari. Risorse insufficienti L’Italia continua a non avere un piano strategico per l’infanzia e l’adolescenza, investe risorse insufficienti in ...

Agenzia_Ansa : #SavetheChildren, in 10 anni triplicati i bambini poveri in #Italia #ANSA - TgrSardegna : ??In #Sardegna condizioni di povertà per un bambino su tre secondo lo studio di Save the Children. Nell'isola crollo… - Agenzia_Ansa : Allarme di @SavetheChildren , un giovane su 7 ha abbandonato gli studi. La metà di bambini e adolescenti legge solo… -