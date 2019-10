Sandro Gozi | “il renziano nel gabinetto del primo ministro francese Philippe è anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019)non è solo il responsabile per gli Affari europei neldelEdouard, ma a partire da luglio 2018 haricoperto l’incarico di consulente personale del premier maltese Joseph Muscat. Secondo quanto rivelato da un’inchiesta congiunta tra Le Monde e il Times of Malta, iled ex esponente dei governi Renzi e Gentiloni, non solo sta lavorando per l’esecutivo, ma haun incarico di fiducia per la Valletta. Come evidenziato nell’inchiesta, non è mai stato fatto annuncio ufficiale del lavoro dell’ex sottosegretario italiano per Malta e l’Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, organo che il politico italiano avrebbe dovuto avvertire prima di entrare in servizio in Francia, non era al corrente della situazione., interpellato dai quotidiani, ha cambiato tre volte ...

