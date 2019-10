Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) "Non ho bisogno di firmare fogli per dire che con il Pd non governerò mai e che con il Movimento ci abbiamo provato ma è finita come è finita". Così Matteoai cronisti che gli chiedono se firmerà l'appello anti-inciucio proposto dal presidente FdI, Giorgia Meloni. Mai più con i 5 stelle? "Abbiamo già dato. Ci abbiamo provato in ogni maniera possibile, ormai è emersa la loro vera natura di sinistra, sono una costola del Pd. Auguri a loro". Domani intantocomincerà un giro per i quartieri e i mercati di Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco Virginia Raggi. "Sarò in piazza Epiro - dice il leader della Lega ai cronisti - solo sabato abbiamo raccolto più di 10mila firme di cittadini romani. C'è una emergenza che non ha precedenti. Ogni settimana girerò quartiere per quartiere fino a che Raggi non lascerà il posto a qualcuno più in gamba di ...

fisco24_info : Salvini ha spiegato perché non tornerà mai al governo col M5s : 'Non ho bisogno di firmare fogli per dire che con i… - Agenzia_Italia : Salvini ha spiegato perché non tornerà mai al governo col M5s - AntonellaStara2 : @luigidimaio Sono d'accordo ma si doveva prendere un alleato di Governo che deve allo Stato #49mikioni di euro? Con… -