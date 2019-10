Salvatore Rossi nominato presidente Tim

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L’ex direttore generale della Banca d’Italia,, come da pronostici della vigilia, e’ stato cooptato nel consiglio di amministrazione e poidi Tim dal cda della compagnia riunitosi oggi alle 17. È quanto si apprende da fonti in attesa che venga diffuso il comunicato ufficiale. La carica didovrà poi essere ratificata dalla pma assemblea della società, con ogni probabilità quella che si terrà nella prima parte del 2020 per l’approvazione del bilancio 2019., si legge nella nota ufficiale, è stato cooptato e, all’unanimità. Il cda ha inoltre accertato il possesso dei requisiti d’indipendenza dell’ex direttore generale di Bankitalia e confermato la sua qualifica di consigliere indipendente “alla luce delle attribuzioni e del ...

24finanza : Tim, Salvatore Rossi nuovo presidente - bizcommunityit : Tim, cda ha nominato Salvatore Rossi presidente #forex - finanza24 : Salvatore Rossi nuovo presidente Tim -