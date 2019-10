Russia | Salvini | riportarla in Europa e non regalarla a Cina’**

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è riportare la Russia in un contesto europeo senzaalla potenza cinese”. Lo ha affermato Matteo, ospite di Tg 2 Post. L'articoloine nona Cina’** Meteo Web.

matteosalvinimi : #Salvini: il mio obiettivo è portare la Russia in un contesto europeo per non lasciarla alla Cina. Voglio avere buo… - matteosalvinimi : #Salvini: Follia pensare che la Turchia possa entrare in Europa. Preferisco dialogare con Russia o Israele, mai con… - matteosalvinimi : #Salvini: Ogni volta che sono andato in Russia l'ho fatto per difendere l'interesse degli italiani, le sanzioni con… -