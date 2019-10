Rugby | Vahaamahina lascia per sempre i Blues dopo l’espulsione decisiva per

Rugby - Mondiali 2019 : arbitro sotto inchiesta! Peyper avrebbe mimato la gomitata di Vahaamahina in mezzo a tifosi gallesi : Ieri si sono disputati i quarti di finale dei Mondiali 2019 di Rugby, il Galles ha sconfitto la Francia per 20-19 e a indirizzare la partita è stata soprattutto l’espulsione del transalpino Vahaamahina che ha lasciato i Galletti in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo. Il giocatore ha ricevuto il cartellino rosso a causa di una chiara gomitata ai danni dell’avversario, la decisione dell’arbitro Jaco Peyper è ...

