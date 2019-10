Rugby | Vahaamahina lascia per sempre i Bleus dopo l’espulsione decisiva per

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Si è conclusa come peggio non poteva l’avventura di Sébastiencon la maglia della Nazionale francese di, infatti il giocatore classe 1991 ha annunciato il suo addio ail’eliminazione subita ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2019. Uno dei protagonisti della seconda linea transalpina inoltre ha sostanzialmente indirizzato le sorti dell’incontro in favore del Galles, che poi ha infatti rimontato dal 10-19 al 20-19, facendosi espellere definitivamente al 49′ per una violenta ed inspiegabile gomitata al gallese Aaron Wainwright. Il 28enne, nato in Nuova Caledonia, ha accumulato 46 presenze con la Nazionale francese ma l’ultima di queste non lascerà di certo un bel ricordo nelle menti dei tifosi d’oltralpe. “Si è trattato della mia ultima partita con la Francia“, scrivein un comunicato al ...

