Rugby | I migliori italiani delle prime giornate del Pro14

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Con i più forti azzurri impegnati in Giappone nellaWorld Cup, i primi tre turni del Guinness Pro 14 sono stati difficili per Zebre e Benetton Treviso. Sei partite, altrettante sconfitte, e una stagione già in salita per le due franchigie italiane. Sconfitte differenti tra loro, con le Zebre che hanno mediamente subito 50 punti a partita, mentre Treviso ha pagato due cartellini rossi contro Leinster e Ospreys, ma avrebbe sicuramente potuto conquistare qualcosa in più. Ma, tra i giovani talenti azzurri, chi si è messo in luce in questo avvio di campionato? Il primo nome non è giovanissimo e, oggettivamente, non era mai entrato nel radar azzurro. Eppure Luca Petrozzi, mediano di mischia del San Donà e permit player della Benetton Treviso, è stato tra iin campo per i biancoverdi. Ha saputo dare ritmo alla squadra, ha saputo sostituire più che degnamente Tito Tebaldi (in ...

Salvucc20278465 : RT @RaiSport: Buon compleanno a David #Campese, uno dei migliori giocatori della storia del #Rugby. Famoso anche per la sua tecnica di cors… - RaiSport : Buon compleanno a David #Campese, uno dei migliori giocatori della storia del #Rugby. Famoso anche per la sua tecni… - MMagazineItalia : da @Claudio_Bisio a @AbMcCaw ecco i migliori fil sul #Rugby assolutamente da non perdere #FilmRugby #Rugbylife… -