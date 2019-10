Rottamazione cartelle | nuova chance per i ritardatari | versamenti entro il 2 dicembre

Rottamazione cartelle e saldo e stralcio : 700 mila comunicazioni in arrivo : Rottamazione cartelle e saldo e stralcio: 700 mila comunicazioni in arrivo In arrivo circa 700 mila comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a tutti quei contribuenti che hanno effettuato richiesta di adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Tra questi non solo chi ha fatto richiesta per il saldo e stralcio, ma anche chi ha fatto domanda in ritardo (entro il 31 luglio 2019) per rientrare nella ...