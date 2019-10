Ronaldo sul Pallone d’Oro | “L’importante è raggiungere risultati collettivi”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il sito FoxSport.com ha pubblicato le dichiarazioni di Cristianoin merito alla nomination per ild’Oro., che ha già vinto più volte il premio in carriera, ritiene che siano molto più importanti i trofei collettivi. “La carriera di Cristianocontinua bene nonostante sia uno dei più vecchi giocatori della Juventus e della Nazionale portoghese. L’attaccante 34enne rimane uno dei giocatori che combattono ogni stagione per le più alte distinzioni in tutto il mondo ed ild’Oro non fa eccezione. Nella conferenza prima del duello in UEFA Champions League, CR7 ha parlato del premio che verrà consegnato il 2 dicembre: “L’individuo non è il più importante, ciò che conta sono i titoli collettivi. A proposito deld’Oro non ho nulla da dire: i premi arrivano se l’intera squadra ottiene ...

forumJuventus : [GdS] Juve 300 milioni di investimenti per sviluppare il club e trasformarlo in marchio globale, ma anche sul merca… - poverITA : #aboliamoilvar. Spettacolare azione di Tonali vanificata dal var: potrebbe aver sfiorato pallone col palmo... Il va… - volpe_peppe : RT @fraaannkkk: #JuveBologna 93 esimo 1-2 per il Bologna Cross di Cuadrado, Bani svirgola il pallone che gli finisce poi sul gomito, dietro… -