Ronaldo Juventus | frecciatina ad Allegri | bordata di CR7 per l’ex tecnico

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri e Ronaldo in conferenza stampa LIVE! : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca Sarri conferenza- Dopo il successo sofferto contro il Bologna, la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla gare di domani. Al suo fianco Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare i suoi compagni verso la vittoria. Tre punti che assicurerebbero ...

Juventus-Lokomotiv : Dybala e Ronaldo possibile coppia titolare bianconera : Vigilia di Champions in casa Juventus, alle ore 14:00 di oggi si svolgerà la consueta conferenza stampa di mister Sarri che presenterà la partita contro il Lokomotiv Mosca, terza giornata del girone di qualificazione alla fase finale. Vincere sarebbe fondamentale per ipotecare il passaggio del turno, contro i russi che ben hanno figurato fin qui, vincendo in casa del Bayer Leverkusen e perdendo contro l'Atletico Madrid, seppur mettendo in ...

Juventus-Bologna 2-1 - l'analisi della partita : Ronaldo e Pjanic i migliori : La Juventus, nell'anticipo serale dell'8a giornata di Serie A, all'Allianz Stadium davanti ai propri tifosi, ha avuto ragione del Bologna, dopo una partita molto combattuta, terminata sul 2-1. Gigi Buffon nel finale ha salvato il risultato con una parata prodigiosa su Santander, fra i bianconeri bene in particolare Ronaldo e Pjanic, autori delle due reti....Continua a leggere

Calcio - Serie A 2019-2020 : Juventus-Bologna 2-1. Cristiano Ronaldo e Pjanic danno i tre punti ai bianconeri : La Juventus si conferma in vetta alla classifica della Serie A di Calcio battendo nell’anticipo serale dell’ottava giornata il Bologna per 2-1 grazie ad i gol di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzati dal momentaneo pari di Danilo, in rete al 26′. I bianconeri salgono così a quota 22 in classifica, Inter momentaneamente a -4. Nel primo tempo la Juventus passa in vantaggio al 19′ con una grande ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo resta : potrebbero arrivare anche Eriksen e Kante : Mentre si susseguono le voci riguardanti una possibile chiusura anticipata dell'avventura di Ronaldo in bianconero (voci prontamente smentite da Fabio Paratici), l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri sarebbe pronto a richiedere dei rinforzi provenienti da Chelsea e Tottenham. Prendendo spunto dal sito italiano 'Ilbianconero', The Sun afferma che la dirigenza bianconera starebbe monitorando N’Golo Kante ed Emerson Palmieri del Chelsea ...

Juventus - addio Ronaldo a fine stagione? Paratici annuncia il futuro di CR7 : Juventus – Dall’addio di Cristiano Ronaldo a quello di Mario Mandzukic, passando per le voci su Ivan Rakitic: Fabio Paratici, premiato come manager dell’anno al premio “Manlio Scopigno e Felice Pulici” ha fatto il punto sul mercato della Juventus. Il portoghese ha ancora altri 2 anni di contratto con i bianconeri ma vista l’età potrebbe decidere in qualsiasi momento di lasciare i bianconeri e provare qualche ...

Juventus – Cristiano Ronaldo lascia il club a fine stagione? La verità di Paratici : Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus? Il ds bianconero Paratici non ha dubbi, ecco la verità Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus al termine della stagione 2019/30 di Serie A? Fabio Paratici fa chiarezza: “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì“, ha affermato ai microfoni Sky. “Ora è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha, quindi non credo proprio che possa ...

Calciomercato Juventus - le parole di Paratici su Mandzukic e sul contratto di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – “Ronaldo onorerà il contratto fino alla fine? Sì, penso di sì”. Lo ha detto il ds della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport 24 da Amatrice a margine del premio intitolato a Manlio Scopigno. “Riteniamo di essere a un buon punto ma ancora con grandi margini di miglioramento” ha aggiunto Paratici a proposito dell’andamento della stagione. “Mandzukic? Parleremo ...

Paratici : 'Cristiano Ronaldo non lascerà la Juventus tra un anno' : Fabio Paratici è l'uomo del mercato della Juventus e da diversi anni sta facendo un lavoro egregio. Il dirigente bianconero colleziona premi importanti e anche oggi è stato insignito di un bel riconoscimento. Infatti, Fabio Paratici è stato ad Amatrice per ritirare il premio Manlio Scopigno come manager of the year 2019. A margine della cerimonia il dirigente della Juve ha parlato di diversi argomenti e soprattutto si è concentrato su Cristiano ...

Juventus - Buffon e il retroscena sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo : Juventus – Festival dello Sport con un ospite d’eccezione, il portiere bianconero Gigi Buffon. L’estremo difensore ha parlato del suo ritorno alla Juve, soffermandosi anche sul suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Juventus, Buffon sul gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo: “Che figlio di…” Queste le parole della leggenda del calcio italiano : “Cristiano Ronaldo? Dopo la rovesciata gli chiesi quanti anni ...

Cristiano Ronaldo : 'Sono molto felice di essere alla Juventus - i tifosi sono straordinari' : Arrivato lo scorso anno per quasi 100 milioni di euro, rappresenta probabilmente il principale acquisto della storia bianconera: parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo, considerato uno dei più forti se non il più forte giocatore al mondo. Il suo impatto alla Juventus è stato ottimo, la scorsa stagione è stato capocannoniere della squadra, mentre quest'anno ha già realizzato diversi gol, in 6 presenze in Serie A ha già segnato tre gol e un ...

Inter - Skriniar avvisa la Juventus e snobba Cristiano Ronaldo : “Abbiamo perso la prima partita del campionato, ma abbiamo giocato bene. Loro hanno segnato, noi no. Dobbiamo ancora lavorare”. Sono le dichiarazioni di Milan Skriniar dopo il ko in campionato contro la Juventus. “Noi dal primo giorno di ritiro lavoriamo per vincere – racconta il difensore slovacco dell’Inter a ‘Sportmediaset’ -Vogliamo vincere. Dobbiamo continuare cosi’. Conte ci ha cambiato ...

Juventus - il pagellone dopo sette giornate : Ronaldo e Higuain i migliori : La Juventus ha battutto l'Inter per 2 a 1 nell'ultima giornata della Serie A, disputando una grande partita risolta da un colpo di Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri può ritenersi soddisfatto dai suoi ragazzi che stanno iniziando a capire il suo gioco. I migliori in questo inizio di stagione sono sicuramente stati Ronaldo e Higuain. Bene Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain sempre decisivi dopo sette giornate di campionato si può provare a fare un ...