Roma Piazza Bainsizza | lavori per irrigazione del verde

Roma - Berlusconi si porta la claque di Forza Italia sul palco a trazione leghista. Ma in piazza c’è chi invoca Salvini : “Matteo - Matteo” : Mezzo partito, da Mara Carfagna a Renato Brunetta fino a Lucio Malan, lo aveva invitato a evitare la piazza a trazione leghista, tra il rischio dei fischi e la presenza dei militanti di CasaPound. Ma Silvio Berlusconi ha scelto di essere presente, accanto a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. portandosi pure sul palco non solo esponenti del partito come le capogruppo di Camera e Senato Mariastella Gelmini e Annamaria Bernini, oltre che Tajani ...

Centrodestra a Roma - CasaPound nella piazza leghista accolta da applausi e selfie. E spuntano saluti Romani e magliette nostalgiche : Altro che imbarazzi e disagi per i “fascisti del terzo millennio”, come quelli evocati da un pezzo di Forza Italia. nella piazza Romana di San Giovanni del Centrodestra a trazione leghista, per l’evento “Orgoglio italiano”, un centinaio di militanti di CasaPound sono arrivati in corteo dalla proprio sede Romana, accolti tra applausi e richieste di selfie. “Siamo qui per portare le nostre idee, ora è il ...

Roma - Salvini : “Questa è la piazza del popolo contro elite di Palazzo Chigi e Leopolda” : Il leader della Lega ha chiuso la manifestazione Orgoglio Nazionale organizzata a piazza San Giovanni. Davanti a migliaia di persone (200mila secondo il Carroccio) l'ex ministro degli Interni ha duramente attaccato il governo. "Qui c'è il popolo contro le elite di Palazzo Chigi, della Leopolda di Russeau".Continua a leggere

Il centrodestra italiano oggi - sabato 19 ottobre - è in piazza a Roma contro il governo : oggi, in piazza San Giovanni a Roma, sarà la giornata dell'Orgoglio italiano. Almeno è questa l'intenzione di Matteo Salvini, organizzatore (insieme al suo partito) della grande manifestazione di oggi, sabato 19 ottobre. All'appello della Lega, che aveva chiesto ai suoi alleati del centrodestra di partecipare alla manifestazione, hanno risposto 'Forza Italia' di Silvio Berlusconi e 'Fratelli d'Italia' di Giorgia Meloni. La manifestazione avrà al ...

Matteo Salvini a Roma - l'uomo che umilia Di Maio : con che cartello si presenta in piazza : In piazza a Roma tra le migliaia di sostenitori di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è posto per chiunque. Sovranisti, leghisti della prima ora, folgorati sulla via del Capitano. Ma a dominare l'immaginario collettivo è questo anziano signore, immortalato anche sulla pagina uffici

Roma - insulti e urla contro Gad Lerner in piazza San Giovanni : “Buffone - vattene a casa” : insulti e urla contro Gad Lerner. È accaduto in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestanti. “vattene. Cosa ci fai qui? Non dovresti entrare”, hanno urlato alcuni presenti, attirando l’attenzione di altri che hanno “accerchiato” Lerner ...

Roma - centrodestra in piazza contro il governo : gli interventi di Meloni - Berlusconi e Salvini. La diretta : Il centrodestra unito, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a cui si è aggiunta Casapound, scende in piazza a Roma contro il governo: attesi gli interventi dei leader dei partito, con Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. La diretta. L'articolo Roma, centrodestra in piazza contro il governo: gli interventi di Meloni, Berlusconi e Salvini. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma : Salvini - Meloni e Berlusconi in piazza San Giovanni. “Qui l’Italia che lavora” : E' iniziata a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra Orgoglio Italiano. Presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Migliaia i militanti in arrivo da tutta Italia, ma problemi per quelli in viaggio su un treno che ha preso fuoco vicino a Pisa.Continua a leggere

Centrodestra unito in piazza a Roma - Salvini apre a sorpresa : “Questa non è la piazza di Silvio - Giorgia e Matteo - ma di tutti” : Berlusconi, Meloni, Salvini. Sarà questo l’ordine degli interventi dei leader dal palco della manifestazione del Centrodestra a piazza San Giovanni a Roma. Alle 15, però, il segretario del Carroccio ha preso la parola a sorpresa per aprire l’appuntamento, salutando la piazza di San Giovanni “bellissima”: “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi“. ‘Orgoglio italiano’ il ...