Roma Museo delle Mura | quaranta foto di Berlino in trent’anni senza il muro

“Cittadini del mare” : mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere : Dal 3 al 20 ottobre 2019 il Museo di Roma in Trastevere ospita fotografie di piccoli pescatori realizzate in quattro viaggi nel Mediterraneo Roma – Nei quattro viaggi nel Mediterraneo che ha intrapreso per il progetto FishMPABlue2 (in Croazia – Telašcica, Francia – Cap Roux, Grecia – Zante e Italia – Isole Egadi) Gianferro ha realizzato ritratti di pescatori e catturato la loro vita di tutti giorni, i loro gesti durante la pesca, la loro ...