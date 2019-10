Roma Casa della memoria e della Storia | la guerra addosso

Ufficiale il cast dello spin-off di Vis a Vis - tornano Sandoval e Román per una trama in stile Casa di Carta : Il cast dello spin-off di Vis a Vis è completo ed Ufficiale. E soprattutto lascia pensare che la nuova serie abbia molto a che vedere con l'originale da cui è tratta. L'epopea carceraria di Macarena Ferreiro (Maggie Civantos), sprovveduta impiegata coinvolta in una truffa dall'uomo che amava, continua fuori dal carcere dopo anni di detenzione nei terribili penitenziari di Cruz del Sur e Cruz del Norte, luoghi in cui ha sperimentato sulla ...

Venerdì scioperano i dipendenti di Ama - l'azienda ai cittadini Romani : "tenete in casa i rifiuti" : Venerdì prossimo è sciopero e quindi i romani è bene che evitino di conferire i rifiuti - sia che si tratti di indifferenziati che di plastica o carta -, ovvero meglio tenerseli in casa per non sovraccaricare le postazioni di cassonetti stradali. E' il consiglio che arriva dall'Ama in vista dell'astensione dal lavoro che coinvolgerà i dipendenti delle varie municipalizzate romane, compresa appunto quella che è preposta all'ambiente. In una nota ...

Matteo Salvini - il sondaggio Swg su CasaPound e il via libera alla manifestazione di Roma : Nonostante le molte critiche rivolte a Matteo Salvini per la presenza in piazza a Roma di CasaPound, è il leader leghista ad avere la meglio. Il 17 dicembre 2017 un sondaggio di Swg, commissionato dalla stesa Lega, ha smentito quanto dichiarato dagli avversari politici: il 67% degli elettori del Car

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 41-36 - Serie A basket in DIRETTA : padroni di casa avanti all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO 41-36 BUFORD SULLA SIRENA! ROMA avanti ALL’INTERVALLO! 39-36 Timeout per la Virtus. 39-36 2/2 dalla lunetta di Aradori. 39-34 Mancinelli! -5 di Bologna. 39-32 Alibegovic non sbaglia al tiro libero. 37-32 1/1 di Aradori dalla lunetta. 37-31 Buford! +6 della Virtus. 35-31 Timeout Bologna. 35-31 ALIBEGOVIC! GANCIO DA TRE! 32-31 Libero per il capitano! 32-30 Cinciarini! ...

LIVE Virtus Roma-Fortitudo Bologna 21-16 - Serie A basket in DIRETTA : buon primo quarto dei padroni di casa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo” FINE primo quarto 21-16 Arresto e tiro di Aradori! -5 Bologna. 21-14 Cinciarini suona la carica! 21-12 Ancora Jefferson! Doppia cifra per il #41. 19-12 Stephens prova a lasciare invariato la distanza. 19-10 2/2 di Dyson in lunetta. 17-10 Aradori sfonda in area e arriva a canestro. 17-8 Ancora Jefferson! La Fortitudo chiede il time-out. 15-8 DYSON DA TRE! ...

Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali Salvini : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Riecco il centrodestra : «Ora mandiamoli a casa». Meloni show tra vaffa e cinghiali E Salvini rilancia : «Dobbiamo studiare»Manifestazione del centrodestra a Roma : uniti dalla voglia di votare Manifestazione del centrodestra a Roma : uniti dalla voglia di votare : Piazza San Giovanni piena per Salvini con Berlusconi e Meloni. La disfida delle bandiere tra Lega e Fratelli d'Italia. E il leader del Carroccio: «Vi invito a portare pazienza, dobbiamo fare questa battaglia insieme, senza egoismi, saremo inarrestabili»

Niente saluti Romani da CasaPound - che applaude Berlusconi più di Salvini : I militanti di CasaPound, guidati da Simone Di Stefano, hanno seguito tutta la manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni applaudendo i leader intervenuti sul palco (più Berlusconi che non Salvini) e astenendosi da qualsiasi saluto romano. Arrivati compatti dalla loro sede di via Napoleone III, si sono posizionati al centro della piazza. Di Stefano si è concesso a numerosi selfie chiesti dai manifestanti. Conversando con i ...

Centrodestra a Roma - CasaPound nella piazza leghista accolta da applausi e selfie. E spuntano saluti Romani e magliette nostalgiche : Altro che imbarazzi e disagi per i “fascisti del terzo millennio”, come quelli evocati da un pezzo di Forza Italia. nella piazza Romana di San Giovanni del Centrodestra a trazione leghista, per l’evento “Orgoglio italiano”, un centinaio di militanti di CasaPound sono arrivati in corteo dalla proprio sede Romana, accolti tra applausi e richieste di selfie. “Siamo qui per portare le nostre idee, ora è il ...

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti - il duo sciagura». Meloni : «Se servono muri si costruiscono» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Centrodestra a Roma - Salvini : «A casa Raggi e Zingaretti». Berlusconi : no a governo tasse. Gli organizzatori : «Siamo 200mila» : «Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia o Silvio, ma di tutti». Così Salvini in piazza San Giovanni apre la kermesse del Centrodestra "Orgoglio italiano"...

Roma - insulti e urla contro Gad Lerner in piazza San Giovanni : “Buffone - vattene a casa” : insulti e urla contro Gad Lerner. È accaduto in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestanti. “vattene. Cosa ci fai qui? Non dovresti entrare”, hanno urlato alcuni presenti, attirando l’attenzione di altri che hanno “accerchiato” Lerner ...

Roma - Meloni protesta per l'assenza di bandiere di FdI : 'Come ospiti a casa d’altri' : In vista dell'attesa manifestazione di oggi a Roma in Piazza San Giovanni, organizzata dalla Lega, che vedrà tutto il centrodestra in piazza, Giorgia Meloni polemizza per la mancata presenza di bandiere del suo partito. A suo avviso è un'occasione mancata per il centrodestra unito. Anche La Russa sembra sorpreso, mentre Gasparri invita tutti a restare compatti. Nessuna bandiera di Fratelli D'Italia Nella giornata di oggi, in occasione della ...

Il leader di Casapound : "Chi domani fa il saluto Romano è una scimmia mitomane" : "È sicuro: se qualche mentecatto domani farà il saluto romano in piazza non sarà certo un militante di Casapound. Per noi è un gesto sacro da rivolgere solo ai caduti. Chi lo fa in piazza ad una manifestazione di centrodestra eè una scimmia mitomane al servizio dei media". Lo scrive con un tweet il vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, che domani parteciperà alla manifestazione del centrodestra contro il ...

Festa di Roma - John Turturro : qui in Italia mi sento a casa : Tra le star che hanno inaugurato il primo red carpet della Festa del Cinema di Roma c'era anche John Turturro. L'attore, regista e sceneggiatore statunitense, si è sentito a casa, viste le sue origini Italiane: padre della provincia di Bari e madre figlia di immigrati Italiani siciliani, ed è stato accolto calorosamente dal pubblico. "E' davvero bello essere qui, sul red carpet, questo è un vero festival dei film, è davvero una celebrazione dei ...