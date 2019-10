Risultati Elezioni Svizzera 2019 Proiezioni | boom Verdi al 13% | Udc in calo al 25 | 8%

Elezioni regionali Umbria : la data del voto e quando si sapranno i Risultati : Le Elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre serviranno per eleggere il nuovo Presidente della Regione: gli umbri saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assemblea legislativa dell'Umbria ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale. Ecco tutte le informazioni sulla data del voto, sull'orario di apertura dei seggi e sul calendario di eventuali exit poll e risultati definitivi.Continua a leggere

Risultati Elezioni Polonia 2019 : exit poll - sovranisti Kaczynski avanti : Risultati elezioni Polonia 2019: exit poll, sovranisti Kaczynski avanti elezioni Polonia: confermate le impressioni della vigilia, stravince le parlamentari polacche il PiS, Diritto e Giustizia; il partito al governo dal 2015 guidato da Jaroslaw Kaczynski secondo gli ultimi exit poll ha ottenuto ben oltre il 40% dei voti. elezioni Polonia: stravince il PiS di Kaczynski Una vittoria schiacciante, dunque, quella di Diritto e Giustizia: ...

Elezioni Polonia - ha vinto Kaczynski/ Risultati ed exit poll : sovranisti PiS al 43 - 6% : Elezioni Polonia, ha vinto il partito sovranista di Kaczynski. Risultati ed exit poll: PiS, Diritto e Giustizia, si attesta al 43,6%. Le ultime notizie.

Nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi nelle elezioni parlamentari in Tunisia - secondo i Risultati preliminari : secondo i risultati preliminari delle elezioni parlamentari che si sono svolte domenica in Tunisia, e come previsto dagli analisti, Nessun partito ha ottenuto i 109 seggi necessari per governare da solo. Il partito islamista moderato Ennahda, guidato da Rached Ghannouchi, è stato

Risultati Elezioni Portogallo 2019 : chi ha vinto e suddivisione seggi : Risultati elezioni Portogallo 2019: chi ha vinto e suddivisione seggi elezioni Portogallo 2019: come abbondantemente previsto dai sondaggi, il partito socialista ha trovato una netta affermazione. Partono le trattative in vista della formazione del governo con gli alleati di sinistra. elezioni Portogallo 2019: trionfo (annunciato) dei socialisti Alla fine, il Partito Socialista con in testa il premier Antonio Costa ha preso il 36,7% ...

Austria elezioni : vincono popolari di Kurz/ Proiezioni Risultati : crollo ultradestra : Austria, risultati elezioni politiche: vincono popolari di Sebastian Kurz. Proiezioni: crollo ultradestra, calo socialdemocratici. Ultime notizie e scenari.

ELEZIONI ISRAELE - STALLO Risultati/ Netanyahu : "senza di me rischio Governo arabi" : ELEZIONI ISRAELE: RISULTATI e seggi, Gantz in vantaggio su Netanyahu di un seggio. STALLO Governo: i possibili scenari, Bibi "rischio arabi senza di me'

ELEZIONI ISRAELE - Risultati/ Il Likud di Netanyahu - 29.2% - in testa sul Blu-Bianco : ELEZIONI ISRAELE, RISULTATI. Il Likud di Benjamin Netanyahu, al 29.2%, è in vantaggio sul Blu-Bianco di Benny Gantz, 24.4%,. Gli spogli

Elezioni Israele - verso i Risultati/ Netanyahu o Gantz : l'incognita dei partiti arabi : Elezioni in Israele: seggi aperti dalle ore 7:00 di stamane. Sarà sfida a due fra il premier Netanyahu e lo sfidante Benny Gantz. I dettagli