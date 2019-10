Renzi boccia anche la sugar tax Grillo? Bisogna togliergli il fiasco

Corrado Augias boccia Matteo Renzi da Lilli Gruber : «Rischia di andare a schiantarsi» : Corrado Augias stronca Matteo Renzi. Ospite di Otto e Mezzo su La 7, la padrona di casa Lilli Gruber gli ha chiesto cosa ne pensasse della nuova avventura politica dell'ex premier: «Augias...

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Manovra - Boccia : “È di sinistra la rimodulazione dell’Iva - ma Renzi da che parte sta?” : Il neo ministro Boccia torna sulle tensioni tra Pd e Italia Viva sul contante e le rimodulazioni dell'Iva: "Si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Io posso pure accettare che Salvini ora lanci slogan vuoti contro un'Iva più giusta, contro un catasto più giusto. Mi spiace e mi fa riflettere che lo faccia Renzi: ma da che parte sta?".Continua a leggere

Pd - Boccia : “Marattin accusa Franceschini di voler aumentare Iva? Racconto macchiettistico e infondato”. E fa un appello a Renzi e a Boschi : “Il tasso di litigiosità di questo governo è zero. Il tasso di racconti macchiettistici invece inizia a essere percepito. Alcune cose che sono state raccontate, in realtà, non sono mai esistite”. Così, a Tagadà (La7), il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, smentisce il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, che in un tweet del 30 settembre ha polemizzato con il ministro per i Beni e le Attività ...

Sondaggio Ipsos : gli italiani bocciano il nuovo partito di Renzi : Il nuovo progetto politico di Matteo Renzi non sembra convincere pienamente l'elettorato di centrosinistra: è questo ciò che emerge dall'ultimo Sondaggio Ipsos, in cui si coglie l'opinione degli italiani su Italia Viva, nuovo progetto dell'ex segretario del partito Democratico. L'opinione più diffusa è quella che vede il nuovo progetto come un partito piccolo, che non sarà capace di raccogliere molti consensi. I dati del Sondaggio L'uscita di ...

Matteo Renzi - il sondaggio-Pagnoncelli boccia Italia Viva : quanto vale - quanti voti ruba al Pd : Puntuale, come quasi ogni sabato, sulle colonne del Corriere della Sera ecco far capolino l'attesissimo sondaggio firmato da Nando Pagnoncelli. Va da sé, in una settimana come questa i riflettori di Ipsos sono puntati in primis su Matteo Renzi e sulla sua Italia Viva, la nuova formazione politica na

"Italia Viva ha una scadenza breve - come lo yogurt". Prodi boccia Renzi : Italia Viva? "Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema". Cosi' l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, in un'intervista a Repubblica, commenta la nascita del nuovo partito di Matteo Renzi. E' un caso di personalismo? "Il personalismo si fa strada in tutti i partiti ed è una ...

Pd - Boccia a Radio24 : “Scissione di Renzi? Non condivido - ne risponderanno i protagonisti” : “Di solito una scissione, che è sempre un errore, la si fa per un’idea diversa del funzionamento della società. Questa vicenda per me è incomprensibile. Rispetto le scelte, immagino anche dolorose per alcuni. Mi dispiace, come mi è dispiaciuto quando accadde con Bersani qualche anno fa. Io so solo che oggi abbiamo la responsabilità di rappresentare la nostra comunità ma di dare delle risposte al paese, aver costruito ...