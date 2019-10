Reggio Calabria Ucciso in un agguato l’imprenditore edile Francesco Cuzzocrea

Omicidio a Reggio Calabria - 61enne freddato a colpi di pistola : Francesco Cuzzocrea stava lavorando nei campi per il consorzio idrico dello Stretto. L'allarme con una telefonata anonima ai carabinieri

Scienza - a Reggio Calabria la mostra “Il Fantastico Mondo di Jules Verne” [FOTO e VIDEO] : Il centro commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria ospita da oggi, fino all’8 Novembre, una bellissima mostra scientifica intitolata “Il Fantastico Mondo di Jules Verne”, realizzata in riva allo Stretto (tappa esclusiva in Calabria) per appassionare ed educare al tempo stesso, grandi e piccini. La mostra si caratterizza per una particolare interattività con lo strumento della realtà virtuale che consente ai visitatori di ...

Reggio Calabria - 'Ndrangheta : trovato panetto di cocaina con simbolo della massoneria : La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestro giovedì scorso, 10 ottobre, numerose armi e munizioni in alcuni garage che avevano sede in uno stabile del capoluogo calabro. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, all'interno del complesso sono stati trovati anche 1.100 grammi di cocaina e, su uno dei pacchi, sarebbe stato impresso anche il simbolo della massoneria, ovvero il celebre compasso, la squadra e il cosiddetto "Occhio ...

‘Ndrangheta - trovate in un garage a Reggio Calabria armi da guerra ed esplosivo. Anche cocaina con il simbolo della massoneria : Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici ed esplosivo. armi da guerra ma Anche un panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che a Reggio Calabria sta succedendo qualcosa nelle dinamiche della ‘Ndrangheta dopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la ...

Reggio Calabria - il pm : «Scajola era a conoscenza della latitanza di Matacena» : Il procuratore aggiunto Lombardo: «C'era una rete strutturata a protezione dell'ex parlamentare». L'ex ministro e attuale sindaco di Imperia: «Credo che in cuor suo nemmeno il pm possa credere all'assurdità delle accuse»

Reggio Calabria - acqua all'arsenico : le istituzioni sono ferme : Vincenzo Malacrinò Da ormai sei anni i cittadini convivono con l'acqua all'arsenico al di sopra dei limiti previsti dalla legge acqua all’arsenico a Masella, nel Comune di Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, dove i cittadini, ormai da sei anni, tra silenzi e tavoli tecnici sono costretti ad ascoltare, da parte delle istituzioni, le stesse risposte. La gente ormai indignata grida “vergogna” e mentre afferma di essere ...

Finalmente il percorso liceale giusto per affrontare il test di medicina senza timori : da Reggio Calabria l’idea diventata nazionale [VIDEO] : Sembrava un progetto troppo ambizioso e troppo geniale quello messo in atto dal Liceo Vinci di Reggio Calabria in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici, e proprio per queste sue caratteristiche è diventato un fiore all’occhiello per i licei italiani, ormai ben oltre il centinaio, che hanno deciso di recepirlo e di farlo proprio. Si tratta del Liceo Biomedico, ovvero un percorso di orientamento e potenziamento ...

Reggio Calabria - entra in casa della ex e la picchia brutalmente : era a telefono col compagno : Arrestato dai Carabinieri di Reggio Calabria un quarantenne con l'accusa di violazione di domicilio, lesioni personali e atti persecutori in danno della ex compagna, una donna di quarantanove anni che lo aveva già in passato denunciato. L’uomo ha usato le sue chiavi per entrare in casa della ex e l’ha picchiata e minacciata di morte.Continua a leggere

Reggio Calabria : sospesa maestra elementare : Una maestra di una scuola elementare di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è stata sospesa con le accuse di maltrattamenti e offese agli alunni. “Eravamo tutti scioccati, c'erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”, ha raccontato uno degli alunni della scuola. La sua testimonianza e quella di altri bambini sono serviti per avviare le indagini che, tramite l’installazione di videocamere ...

