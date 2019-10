Ranking WTA – Barty davanti a tutte | Svitolina e Bertens perdono posizioni | la nuova

Tennis - Ranking WTA (21 ottobre) : Ashleigh Barty in vetta - Bencic n.7 e qualificata alle Finals a Shenzhen. Giorgi n.1 italiana : L’australiana Ashleigh Barty si conferma n.1 del mondo anche questa settimana. L’aussie, con i suoi 6476 punti, precede la ceca Karolina Pliskova (5315) e la giapponese Naomi Osaka (5246). alle loro spalle vi sono la campionessa dello US Open Bianca Andreescu, la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova e la svizzera Belinda Bencic, che scala la graduatoria (3 posizioni guadagnate) grazie al successo nella Kremlin Cup. A ...

Tennis - Ranking WTA (14 Ottobre) : Ashleigh Barty si conferma in testa. Camila Giorgi continua a perdere posizioni : Ashleigh Barty si conferma in vetta al Ranking WTA anche in questa settimana. Non ci sono state variazioni tra le primi dieci del mondo, con la ceca Karolina Pliskova e la giapponese Naomi Osaka che occupano le posizioni alle spalle dell’australiana. Tra le prime cinque si confermano l’ucraina Elina Svitolina e la canadese Bianca Andreescu. Da segnalare il nono posto di Serena Williams, sempre dietro a Simona Halep, Petra Kvitova e ...

Ranking WTA (7 ottobre) : Ashleigh Barty si tiene il comando - Osaka al n.3. Giorgi sempre miglior italiana : Si conferma sempre di più come regina di questo periodo tennistico l’australiana Ashleigh Barty, che nonostante la finale persa a Pechino vola oltre quota 7000 punti distanziando in modo piuttosto netto la ceca Karolina Pliskova. Si riprende il podio la giapponese Naomi Osaka, che grazie al successo cinese supera l’ucraina Elina Svitolina. Nonostante la sconfitta contro Osaka (in una gran partita) nei quarti, Bianca Andreescu è ...

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - Ranking WTA (23 settembre) : : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 punti. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka, ridestatasi dopo la vittoria del torneo di Osaka (Giappone), e la canadese Bianca Andreescu. Completano il quadro della top-10 la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi perde due posizioni : la nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

Tennis - Ranking WTA (16 settembre) : Ashleigh Barty in vetta - Pliskova si avvicina. Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6501 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova che, grazie al successo nel torneo di Zhengzhou, si è avvicinata sensibilmente alla vetta, distante 96 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina, giunta ai quarti di finale del WTA citato, a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la vincitrice dello US Open 2019 Bianca ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Ranking WTA – Poche variazioni in top ten - Camila Giorgi guadagna 10 posizioni : la nuova classifica femminile : Camila Giorgi guadagna ben 10 posizioni, Poche variazioni in top ten: la nuova classifica WTA La top ten della classifica WTA registra pochissime variazioni: Osaka si conferma numero 1 alla vigilia dell’esordio agli US Open, seguita da Barty e Pliskova, mentre guadagnano una posizione a testa invece le americane Keys e Stephens, adesso rispettivamente nona e decima. Settimana positiva per Camila Giorgi, che grazie alla finale, persa, ...