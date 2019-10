Quota 100 | Cgil | ‘Sette miliardi di risparmi da destinare alle pensioni’

Pensioni - l’Italia di “Quota 100” in fondo alle classifiche di sostenibilità : l’Italia è al 27° posto su 37 Paesi e si dimostra ancora debole in materia di sostenibilità. Superiori alla media i valori di integrità e adeguatezza. Al primo posto i Paesi Bassi, ultima la Thailandia

Pensioni ultima ora : Quota 100 cumulabile con autonomo e occasionale : Pensioni ultima ora: Quota 100 cumulabile con autonomo e occasionale Pensioni ultima ora – Quota 100: la misura di pensione anticipata resterà in vigore, come previsto nel triennio 2019-2021, e al momento non sembra esserci alcuno spazio per modifiche e/o abrogazione nonostante la richiesta di una parte della maggioranza. Vediamo dunque di rivedere come funziona. Chi può accedere a Quota 100 Come specificato nel portale Inps.it, ...

Pensioni anticipate : 114 mila in uscita a Quota 100 - ma tanti scelgono requisiti Fornero : È stata superata di gran lunga la soglia delle centomila uscite con le Pensioni anticipate a quota 100. Secondo gli ultimi dati disponibili e diffusi dall'Inps risalenti a settembre, le domande accolte di quota 100 sono state 114 mila, diversificate tra lavoratori del settore pubblico e privato. Ma i richiedenti la pensione non disdegnano le formule di prepensionamento già esistenti: infatti, un numero rilevante di contribuenti continua ad ...

Pensioni e Manovra - il M5S non teme l'emendamento contro Quota 100 : 'I voti non ci sono" : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 21 ottobre 2019 vedono emergere nuove prese di posizione dal Movimento 5 Stelle in merito alla conferma del meccanismo di prepensionamento attraverso la Quota 100 anche nel prossimo anno. Sul provvedimento è in corso un'accesa battaglia politica tra le stesse forze interne della maggioranza. Al momento il governo ha confermato la misura, ma la diatriba sembra pronta a spostarsi in parlamento, dove si ...

Pensioni : Quota 100 potrebbe essere modificata dal 2021 - Ape e Od sono confermati : È ancora scontro sulla nuova manovra finanziaria che deve entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2020. I partiti di maggioranza, infatti, non riescono a trovare un accordo su alcune misure contenute nella Legge di Bilancio, in particolare quelle sul comparto Pensionistico, mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe annunciato la riunione di un nuovo vertice di maggioranza. Nella Legge di Stabilità anche Ape Sociale e ...

Pensioni - Salvini : 'Battaglia in Parlamento su Quota 100' : Nonostante le rassicurazioni, ribadite ad ogni occasione, del premier Giuseppe Conte sulla conferma di Quota 100 che troverà spazio nella legge di Bilancio 2020, prosegue il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni. L’attenzione, in queste ore, è focalizzata in particolare proprio sulle Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi introdotte dal precedente governo gialloverde per "superare" la legge ...

Renzi insiste su Quota 100 : "Uno spot che costa 20 miliardi" : "Quota 100 è uno spot che costa 20 miliardi di euro in tre anni. È la politica dell'annuncio, è' la politica dello slogan". Nel discorso che conclude la tre giorni fondativa di Italia Viva alla Leopolda, Matteo Renzi torna all'attacco il giorno dopo il monito del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che aveva invitato i partiti della maggioranza "a fare squadra", altrimenti si è "fuori". E il leader del nuovo partito si rivolge così ...

Quota 100 - Comuni nel caos : ripescati gli idonei 2011 : Le graduatorie dei concorsi del 2011 potranno scorrere anche nel 2020 mentre quelle del 2019 restano bloccate. Assurdo? Sì. Eppure è vero. La riapertura delle assunzioni nei Comuni...

Pensioni Quota 100 : uscita anticipata più agevole nel 2020 ma rischiano i nati 1958 e 1959 : Le Pensioni anticipate con la quota 100 per il 2020, ad oggi, appaiono al riparo da possibili novità relative ai meccanismi di uscita. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, infatti, la quota 100 rappresenta un pilastro delle Pensioni anticipate da confermare nella Manovra economica e finanziaria di fine anno. quota 100 non si tocca nemmeno per il Movimento 5 Stelle, i sindacati e, ovviamente, per la Lega di Matteo Salvini ...

Quota 100 - opzione donna - Ape : ecco come cambiano le pensioni nel 2020 : Dalla mini-rivalutazione degli assegni alle finestre (per ora confermate) di Quota 100, passando per la proroga di opzione donna e dell’Ape sociale. Tutte le novità sul fronte previdenziale che scatteranno a gennaio

Manovra - le proposte di modifica del M5s : “Quota 100 rimane - Renzi non ha i numeri in Parlamento” : Convocato il vertice di maggioranza per lunedì per ridiscutere alcuni punti della Manovra, come chiesto dal Movimento Cinque Stelle. In un post sul Blog delle Stelle elencano le proposte di modifica, che interessano l'utilizzo del Pos, carcere e confisca per i grandi evasori, e revoca del regime forfettario per le partite Iva al 15%, che secondo i pentastellati non va toccato.Continua a leggere

Pensioni e LdB2020 - Renzi (Italia Viva) su Quota 100 : 'Spendere 20 mld è ingiusto' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 ottobre 2020 vedono arrivare nuove dichiarazioni politiche sulle uscite anticipate (ed in particolare sulla Q100) sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Il nodo da sciogliere resta sempre quello delle risorse da destinare alla flessibilità previdenziale, ma la discussione continua a registrare dichiarazioni molto accese. Renzi (Italia Viva): 'Non ho niente contro chi vuole andare in ...