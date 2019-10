“Questo è per Claudia” Radja Nainggolan | il dolce gesto per la moglie che lotta contro

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Claudia Lai,del calciatore, aveva raccontato il ”nuovo percorso della vita” che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. ”Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, aveva fatto sapere, senza entrare nei dettagli, ringraziando chi le sta intorno. La donna, che dal centrocampista di nuovo al Cagliari ha avuto due bambine (Aysha, 7 anni e Mailey di 3), era tornata a parlare della malattia, delle cure, dei capelli rasati. ”Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più brutto della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”, aveva scritto accompagnando uno scatto in bianco e nero. Per poi aggiungere la data – 11/9/2019 – che ...

